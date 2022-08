Intendente Olivera renunció a Alianza Nacional: "Se fue el hombre que nos inspiradaba"

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, anunció su renuncia al sector Alianza Nacional del Partido Nacional (PN). El jerarca departamental explicó en una carta que tras la pérdida del fundador del sector, el fallecido ministro Jorge Larrñaga, sinitó un "vacío inmenso" y concluyó que llegó la hora de "hacerse a un lado".

La carta completa

Paysandú, 27 de agosto de 2022

Estimados compañeros de Alianza Nacional: Después de la partida de Jorge he tratado de hallarme dentro de un sector que quedó sin su conductor natural. Quise convencerme de que había llegado la hora de que las ideas estuvieran por encima de los hombres y nombres. Pero al poco tiempo me di cuenta que el vacío era inmenso y que obstaba a un rumbo certero.



Luego de meses de reducir a una mera formalidad mi participación, ha llegado la hora, tras un prolongado y profundo tiempo de reflexión, de hacerme a un lado. Aquel 22 de mayo se fue el hombre que nos inspiraba, con el que te daban ganas de dar cada batalla a la que te convocaba; el que siempre eligió el lado correcto antes que el conveniente.Ya no está la persona, pero están sus ideas y por ellas vale la pena dar todas las luchas que vendrán. Ahí me encontrarán.



Tengo un profundo cariño y respeto por cada uno de ustedes. Les deseo lo mejor en el rumbo que tomen y acá saben que siempre tienen un servidor. Sepan que está terminantemente prohibido aflojar. La orden está.



Abrazo bien Blanco.

Nicolás Olivera