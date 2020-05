La negociación salarial más complicada: el Pit y los empresarios darán prioridad al empleo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estos son días de negociaciones y conversaciones informales antes de que el gobierno convoque a empresarios y trabajadores del sector privado y les presente una propuesta concreta de pautas para los aumentos de sueldo por un período al que han llamado “puente” hasta que en 2021 se convoque a una ronda salarial al estilo tradicional, si la pandemia del coronavirus lo permite.

Ante la crisis por el coronavirus, el Pit-Cnt y las cámaras empresariales se pusieron de acuerdo a inicios de abril con el Poder Ejecutivo en que no estaban dadas las condiciones para convocar a una ronda salarial con decenas de negociaciones y convenios de largo alcance.

¿Entonces qué camino se seguirá con los más de 150 convenios que vencen en junio? Lo que está en discusión es si todos los sectores tendrán aumentos y bajo qué condiciones. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social busca humo blanco en el gobierno y negocia los detalles con Economía y Finanzas. A la vez, sondea con las cúpulas empresariales y sindicales cuál es el ambiente. Y el panorama está bastante claro: desde el Pit-Cnt se insiste con el planteo de prorrogar los convenios salariales por un año y que al menos se mantengan los ajustes por la inflación, pero también gana terreno la posibilidad de que la central acepte resignar aumentos de sueldo a cambio de un compromiso patronal de mantener los puestos de trabajo. Los empresarios, en cambio, afirman que el país (y el mundo) cambió y que hay sectores que no podrán otorgar aumentos salariales y mucho menos garantizar que no despedirán trabajadores durante un año.

Todos esperan que en los próximos días el gobierno convoque al Consejo Superior Tripartito, el órgano donde están nucleados las organizaciones de empleados y empleadores. Allí se definirá el contenido de ese período puente.

Panorama complicado.

Milton Castellanos, un veterano sindicalista del comercio que tiene unas cuantas rondas salariales arriba y hoy dirige el Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt, es escéptico y ve “difícil” concretar este acuerdo “puente”, sobre todo debido a la complicada situación económica. En eso está de acuerdo el secretario general del Pit, Marcelo Abdala, quien espera una negociación “sumamente difícil”, dijo a El País.

¿Con qué postura llega la central? Esta semana la Mesa Representativa resolvió por unanimidad respaldar la propuesta ya planteada de prorrogar por un año los convenios vigentes. Eso significa que al 30 de junio de 2021 los trabajadores hayan tenido al menos ajustes por el 100% del IPC para mantener el poder de compra, indicó Abdala.

Foto: Darwin Borrelli

Consultado sobre una información publicada por El Observador acerca de que en el movimiento sindical gana terreno la posibilidad de resignar salario a cambio de mantener puestos de trabajo, Abdala dijo que el Pit-Cnt está en una lógica “de ocuparse del salario y también del trabajo de la gente”.

¿Pero están dispuestos a ceder en el tema salarial a cambio de mantener puestos laborales? “Si hubiera un planteo de mantener todos los vínculos laborales de los trabajadores con las empresas y si eso fuera posible, yo lo estudiaría. Y si no fuera posible, no”, respondió el sindicalista. Pero aclaró que debería haber una fórmula concreta: un compromiso de las empresas de no despedir y del Ejecutivo de potenciar los seguros de paro para evitar las desvinculaciones en forma generalizada.



Castellanos coincide que “se puede hablar de mantener el salario” pero a cambio debe haber medidas concretas para que se retomen los puestos de trabajo. Y afirmó que eso es difícil de medir y que además no puede ser generalizado, sino en sectores críticos como la hotelería o la gastronomía. “En la construcción o el agro, que no han tenido consecuencias de la pandemia, ¿por qué les voy a plantear rebaja salarial?”, preguntó. Desde el Pit-Cnt se resisten a firmar convenios si no hay “garantía de salario o de empleo”, dijo Castellanos.

El ministro de Trabajo Pablo Mieres, en tanto, ve “razonable” que se priorice el empleo sobre el salario .



¿Y los empresarios? El presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, dijo a El País que es inviable un eventual compromiso de no despedir, al menos para los sectores más complicados. Sin embargo, un alto cargo de otra gremial que pidió no ser identificado dijo que priorizar el empleo antes que el salario “es una posición sensata y madura” de la central.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Foto: @MTSSuy

En la Cámara de Industrias tampoco respaldan la propuesta de prórroga de los convenios. De hecho, en una reunión en el Ministerio de Trabajo el 14 de mayo propusieron varias franjas según la situación de cada sector. Algunos, vinculados a la industria turística, “están parados y no hay ningún indicio de arranque”, afirmó Murara. Que esos sectores puedan hacer frente a aumentos “es pensar de espaldas a la realidad”, indicó.



En la Cámara de Comercio hay un “debate interno” y hay sectores que entienden que “se podrían prorrogar los convenios” pero eso “depende de cómo les ha ido en la feria”, dijo el gerente jurídico Juan Mailhos en una entrevista en radio El Espectador el 7 de mayo. En esa entrevista Mailhos contó que hay centros comerciales e industriales del interior que no pueden pagar los salarios ya pactados en la ronda anterior.



Pero el presidente de la cámara, Julio Lestido, dijo a El País que el principal objetivo es recuperar las fuentes de trabajo y que para eso hay que buscar fórmulas. Y advirtió: “No nos podemos dar el lujo de no tener todos los temas arriba de la mesa”.

Un 66% de empresas prevé baja en ventas El 22% de las empresas del sector comercio y servicios prevé que las ventas se mantendrán en el segundo trimestre del año y el 66% que disminuirán, según una encuesta realizada por la Cámara de Comercio y Servicios y Equipo Consultores a partir de un panel de empresas que contestan habitualmente a la gremial y una muestra aleatoria, con un total de 431 casos.



El índice de difusión por empresa esperado para el segundo trimestre de 2020 se ubicaría en el entorno de 12%, según la encuesta. Los mayores niveles de respuestas positivas se dan entre las empresas de cuidado personal, construcción, ferreterías y pinturerías e informática. Las de peores registros son agencias de viajes, jugueterías y ópticas, según la encuesta.



El tiempo esperado de afectación en la actividad de las empresas es en promedio de 2,3 trimestres. Es decir, las empresas estiman que la afectación del COVID-19 dure en promedio siete meses. Más de la mitad de las empresas encuestadas (53%) manifestó haber disminuido el personal operativo.



A nivel de rubros de actividad, los hoteles, agencias de viajes y restaurantes y confiterías fueron las que admitieron en mayor medida haber “disminuido” el personal operativo durante la pandemia con registros de 93%, 90% y 79% respectivamente.

“Hay que ver” si hay aumentos salariales “Le llamo puente porque es fácil de entender”, dijo a El País el ministro de Trabajo Pablo Mieres, en referencia al período que atravesará la ronda salarial en algunas pocas semanas. “Es un período breve con ciertas características: en vez de abrir negociaciones de entre uno y tres años, abrimos un período de un año”, explicó.



Mieres da por hecho que el próximo año habrá “una mirada clara” sobre cuál es el panorama a futuro y se podrá negociar a largo plazo con bases más sólidas.



¿Pero ahora habrá aumentos salariales en todos los sectores? “Eso es lo que hay que ver: qué, cómo y ahí es donde no me gustaría avanzar nada hasta no tener una idea cabal de lo que vamos a hacer”, respondió.



Si hay sectores muy complicados que no tendrán aumentos es algo que el ministro no confirmó, pero dijo que “todo está arriba de la mesa” ya que “hay 200.000 personas en seguro de paro según los datos de abril, es una barbaridad”. Por eso, Mieres ve “razonable” que se priorice el empleo por sobre el salario. Según las cifras del BPS, solo desde el 1° al 25 de mayo se recibieron 26.350 solicitudes para el subsidio por desempleo, de las cuales el 61,4% fueron por suspensión, el 25,8% reducción de jornada y el 12,7% despidos

Cinco opiniones sobre los consejos de salarios y la situación del país

MARCELO ABDALA | PIT-CNT "Lo estudiaría" “El Pit-Cnt se ubica en una lógica de ocuparse del trabajo y del salario de la gente. No bajamos la bandera de que el salario no se deteriora. Pero si hubiera un planteo de mantener todos los vínculos laborales de los trabajadores con las empresas (a cambio de ceder salario) y si eso fuera posible, yo lo estudiaría”.

PABLO MIERES | MINISTRO DE TRABAJO "Es tremendo" “Hay 200.000 personas en seguro de paro según los datos de abril, es una barbaridad, está claro. La situación del empleo es tremenda, muy complicada, es razonable que haya preocupación por el tema y que se vuelva, no digo incompatible, pero sí disyuntivos (respecto al aumento de sueldo)”.

milton castellanos | pit-cnt "Compromiso" “Podemos priorizar el empleo (antes que el salario) pero en forma medible. Para firmar un acuerdo de contención, que implica la caída del salario, tiene que ser por el objetivo del empleo. ¿Pero hay compromiso de mantenerlo? ¿O solo queda en una declaración de buenas intenciones?”.

julio lestido | cámara de comercio "En caída" “El comercio no llega en una buena posición a los consejos de salarios, en un mercado que ya venía en caída. Estamos viviendo una situación complicada y el futuro de las empresas dependerá mucho de la propagación de la epidemia. Recordemos que son el motor de la economía en todos los países”.