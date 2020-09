Mujica fue a votar y se disculpó con Raffo: "Que me perdone, al fin y al cabo soy una oveja negra"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ex presidente y actual senador José Mujica madrugó este domingo para ir a votar en el marco de las elecciones departamentales y en diálogo con la prensa pidió perdón a la candidata por la coalición Laura Raffo, tras sus críticas en un acto de cierre.

"Se enojó, ella es muy digna, yo no la conozco, yo me refería al contenido y estaba en el Cerro hablando con mi barra", indicó Mujica. "Que me perdone, al fin y al cabo soy una oveja negra, pero yo le tengo respeto", aseguró.

Por otra parte, el senador habló sobre su próxima salida del Parlamento y explicó: "Estoy por una pasarela, por cuestión de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica".

"Es lógico que la política obliga a relaciones sociales, y me tengo que cuidar (entonces) no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro y sería un mal senador", consideró.

Mujica indicó que debido a su enfermedad no podrá darse una vacuna contra el coronavirus en el momento en que salga y agregó: "Yo pensé que esto era una gripecita que pasaba y no es una gripecita, me parece que es como el sida, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esto".

"Me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida y como estoy por una pasarela tengo que respirar los minutos que me quedan", dijo.

Minutos antes de votar, en la fila de su circuito, el senador habló al respecto de las tareas municipales: "Probablemente las cuestiones municipales asuman cada vez más importancia, mientras que las cuestiones nacionales van a quedar muchas pautadas por tratados, por convenios internacionales, según indican los que se dedican a estudiar prospectiva (sic)".



"Creo que importa. Cualquiera sea las decisión que tome la ciudadanía, que tengamos suerte además con esta pandemia que trabaja a favor del BPS", agregó.

En la misma línea hizo referencia a los festejos en la noche, cuando se conozcan los resultados de los ganadores. "Espero que esta noche no nos volvamos locos y después el ministro de Salud (Daniel) Salinas nos salga a retar y todo lo demás", expresó en referencia al mensaje del jerarca tras la Marcha de la Diversidad.