Para Mujica la LUC amenaza con "pulverizar" el prestigio de estabilidad institucional del país

El expresidente José Mujica se refirió este viernes en su columna de M24 a la Ley de Urgente Consideración (LUC) y al impacto que considera que tiene este tipo de leyes en una tradición del país, que es la "estabilidad institucional". Además, calificó la norma como "un verdadero terremoto".



"Uruguay es un país seguro desde el punto de vista jurídico porque los cambios no son dramáticos, de un día para el otro, son previsibles, y en ningún sentido amenazan con cambios de carácter muy importante súbitamente", agregó y consideró que la LUC amenaza esto.



Para Mujica, este "terremoto" genera que se abra la puerta "para que quien venga después, y que pueda tener otro signo, incurra en la misma actitud". "Entonces, vamos a contribuir a pulverizar ese prestigio de estabilidad institucional", remarcó.



"Algunos dicen 'la urgencia por gobernar'. Sí, pero la urgencia puede significar despacito por las piedras, porque ni fundaste el país, ni la cosa empezó hoy, ni la cosa termina contigo, y hay que ver la situación de los que vendrán mañana, después de nosotros", lanzó, apuntando contra el efecto de la LUC.



Para Mujica la aprobación de la LUC "inaugura una época que puede ser terriblemente peligrosa para el futuro del Uruguay, porque empieza a quedar amenazada la estabilidad institucional, en el sentido de cambios abruptos, súbitos, que no ha sido la característica de nuestra historia".

El exmandatario puntualizó que con el referéndum no se está "cuestionando el paquetón", en referencia a toda la ley, sino que se ha "elegido lo peor". "No podemos aceptar de que es una elección de medio camino, o esos disparates que se han dicho por ahí porque sencillamente no es ninguna elección, es un referéndum", dijo.

"El Poder Ejecutivo, que oportunamente se votó y asumió sin contratiempos en este país, va a continuar a posteriori hasta que cumpla su período", dijo Mujica, que llamó "a quitarle ese fantasmagórico sentido trágico que le quieren dar".