Mujica: si gana el "SÍ" será un "revolcón" para el gobierno que dio "importancia desmedida" a referéndum

El expresidente José Mujica aseguró que si gana el "SÍ" será un "revolcón" para el gobierno porque este "lo quiso asumir así", tras darle una "importancia desmedida" al referéndum de la Ley de Urgente Consideración (LUC), del próximo 27 de marzo.

En diálogo con En Perspectiva (Radiomundo) aseguró este miércoles de mañana que si el "NO" pierde "no hay ningún cambio institucional de importancia y el mundo sigue igual, con el mismo Poder Ejecutivo, el mismo Parlamento, etcétera".

Respecto a que si gana el "SÍ" no habría cambios fundamentales, retrucó: "No, se retocan algunas cosas". Y ante la repregunta de si pierde el gobierno sería un revolcón si triunfa el impulso opositor, dijo tras una breve pausa: "Es un revolcón porque él lo quiso asumir así. De entrada aplicó una táctica de desconocer, no existía. Cuando se presentó se exasperó y salió como atrás de un palo, movilizando todos los recursos... bueno, es el gobierno el que le ha dado la importancia desmedida" a esta contienda del 27 de marzo, aseguró. Opinó que fue "mucho" más relevante el referéndum "que hacía la suerte de las empresas públicas", de 1992.

Sobre si gana el "NO" este 27 de marzo, Mujica respondió: "Creo que no pasa nada, muchas veces hemos perdido. Nada importante". Además, consideró que esta campaña tiene sus "beneficios" para el Frente Amplio porque da "una estatura real de nuestra fuerza y posibilidades y nos multiplica la presencia en la propia sociedad", señaló.



El expresidente reiteró que está en desacuerdo "con el método", nombrando los 476 artículos de la redacción, que dijo "es un disparate" la cantidad. "Es como un cajón de turco, desde el arreglo fiscal al chorizo artesanal", lanzó. Apuntó contra el artículo relativo al derecho a huelga. "Si mañana en el barrio se corta la luz una semana y los vecinos se calientan y hacen un piquete y salen a la calle (...) 'ah, eso es un piquete no se puede'. Pará un poquito, me parece que nos estamos pasando de raya", dijo.



En cuanto a la campaña del "SÍ", Mujica dijo por qué no decidió no participar. "No estuve en la discusión y les corresponde a quienes estuvieron en primera línea en el Parlamento, y todo lo demás", sostuvo, aunque ahora se hará presente en los últimos días de la campaña. Irá a "un par de actos y nada más, y después me recluyo de vuelta", aseguró.

Riesgo de "argentinización" y "pelotudo"

El expresidente dijo que el ambiente político actual está "crispado" y ve un riesgo de 'argentinización", ante un "cambio de época brutal". Y aseguró: "A veces tengo la sensación de que seguimos con parsimonia, no nos damos cuenta lo que se viene encima. Y no quiero ver a mi pueblo partido, antagonizado, como está la Argentina, Brasil, porque eso sería veneno".



"Si cada uno que llega al gobierno se cree que es fundador del país tiene que hacer todo frito, adiós", dijo. Respecto a si eso pasa con este gobierno, retrucó tras una breve pausa: "Ehh... hay un razonamiento en blanco y negro, y la vida no es ni blanco ni negro, es más complicado el asunto. Pero bueno, ahí vamos".



Aseguró que hay "una persecuta que baja escalones abajo dentro del funcionariado público en todos los rincones de la administración. Está lleno de anécdotas, no las ve el que no las quiere ver", y remarcó que "eso no existía en este país".



"Es una nueva radicalización metodológica que ha entrado en el país y creo que nos envenena. No quiero contribuir a que se agrande. Son fenómenos que se retroalimentan y generan respuestas en el mismo sentido, y por ese lado no va la cosa", valoró.



Pero dio un paso más y lanzó: "Uruguay tiene una cierta estabilidad institucional y se podría decir que es una penillanura parsimoniosa. Alguno podría decir hablando en claro: 'pelotudo', para entender más claro".



Para Mujica las relaciones políticas "son como un muro y no hay diálogo cuasipersonal, de carácter intimista. No se cultivan las relaciones personales y eso no es la tradición del Uruguay", lamentó.

"Autopropaganda" "En lo que es maestro el gobierno, es en materia de autopropaganda, tengo que felicitarlos, son unos cracks. Es un viru - viru, de repente no hay un proyecto redactado y lo anuncian, y después lo vuelven a reconfirmar. Lo felicito al gobierno, hay que aprender",