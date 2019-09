Mujica en Fray Bentos: "Acá tenemos una universidad que nos costó una bronca con la vieja de enfrente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica dijo este jueves durante una gira por Mercedes y Fray Bentos que no “dramatiza” una derrota del Frente Amplio en octubre, pero exhortó a que la gente compare los programas de gobierno del oficialismo y la oposición.

“Pero qué voy a dramatizar si viví una dictadura y nos cagaron a palos, qué me vienen con dramas. Levanto las banderas y a seguir peleando y organizándose. No tengo una visión derrotista porque tampoco soy triunfalista”, expresó el exmandatario en la sede del populoso club Cerro de Mercedes.

Dijo que la flexibilización en los Consejos de Salarios es algo a lo que hay que “prestarle mucha atención porque ahí es donde duele de verdad para la mayoría de los uruguayos”.

“En el fondo de la cuestión, no es lo único pero es lo más importante, porque es donde se reparte el pastel, porque más de la mitad del producto bruto son los salario, en un país donde además las jubilaciones están atadas al salario”, indicó.

Dijo, además, que desde el advenimiento de la democracia “hubo 20 años de gobiernos de partidos tradicionales donde la economía creció más de 50% pero los salarios y las jubilaciones en términos promedio bajaron 8% y el Frente Amplio hace 14 años que gobierna y la economía bruta creció 67% y el ingreso promedio de los trabajadores y las jubilaciones, subieron 54% y esa es la que pega en el bolsillo”.

“Cuando me dicen 'hay que flexibilizar los Consejos de Salarios' tiemblo porque ya conozco esa película porque eso lo dijo (Luis Alberto) Lacalle viejo cuando gobernó y flexibilizó tanto que no había Consejos de Salarios y terminaron bajando. Sé que no es lo único que reparte pero es lo más importante”, planteó Mujica.

"Nos puteábamos todos los días, pero ahora somos amigos"

Más temprano en Fray Bentos, el expresidente hizo mención al relacionamiento con los argentinos Cristina Fernández y Alberto Fernández, candidatos a vicepresidenta y presidente del país vecino, respectivamente.

“Hay que mejorar lo que hemos hecho pero también hay que medir lo que se hizo. Acá tenemos una universidad (por la UTEC del Anglo) que no cayó del cielo, nos costó una bronca con la vieja de enfrente (Cristina Fernández) que ni te cuento”.

Mujica hizo referencia además al momento en que durante su presidencia autorizó aumentar la producción de UPM a 1,3 millones de toneladas anuales y como contrapartida pidió a los finlandeses que apoyaran económicamente la construcción de la Universidad Tecnológica (UTEC).

Mujica dijo además que con los Kirchner en el poder no fueron días fáciles.

“Seguro que hubo patadas, claro que hubo líos. Agarré el gobierno con el puente (San Martín) trancado. La historia del Uruguay, es la historia del equilibrio, tuvimos primero la Constitución y después al país lo tuvo que hacer el Estado” y sostuvo que la historia entre Argentina y Uruguay viene de una vieja guerra de puertos. “Los países no se mudan, nosotros tenemos que movernos con los vecinos y no es fácil”, dijo Mujica.

Sobre la probable victoria electoral del peronismo en Argentina, Mujica no dudó en sostener que “éste Fernández (por Alberto) es más tranquilo, lo conozco hace años y nos puteábamos todos los días, pero ahora somos amigos”.