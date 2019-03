Mujica: "Es posible que no" hubiera aprobado hacer el Antel Arena de haber sabido el costo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica dijo esta mañana que es "posible que no" lo hubiera aprobado de haber sabido el costo final. En entrevista con Informativo Sarandí (690) Mujica dijo: "Esta discusión la tuvimos cuando se hizo la torre de Antel, sin embargo creo que es más justo el gasto del Antel Arena que la torre de Antel porque va a tener utilidad", dijo Mujica y agregó: "Yo recojo el pensamiento de José Batlle y Ordónez: el edificio público tiene que ser lo mejor porque es público".



Por otra parte, el expresidente de la República se refirió a las elecciones 2019 y dijo que "no se le frunce nada" si el Frente Amplio no gana las elecciones nacionales de 2019". "A mi no se me caen los brazos por derrotas políticas", aseguró Mujica y explicó que "triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cuando cae".

Mujica dijo que si gana el precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou "seguro que va a haber cambio", pero que "está bien" porque "así es el juego político".

Mujica se reunió ayer con el precandidato Daniel Martínez para acordar una campaña "limpia" de cara a las elecciones internas. Además el expresidente le entregó 16 propuestas hechas por el Movimiento de Participación Popular (MPP) al intendente.

El expresidente apoya a Carolina Cosse en la interna del Frente Amplio y sostuvo que la exminsitra de Industria "es una buena candidata para este momento histórico". "Se nos viene encima la civilización digital y no sé si será mejor o peor, pero se nos viene encima a pasos agigantados", dijo Mujica y explicó que Cosse le parece "muy metida en ese mundo".

"En las sociedades hay una reacción masiva contra el patriarcado y yo creo que vale la pena", dijo Mujica sobre la importancia de una candidata mujer a la presidencia. "Capaz que la embocamos y son mejores", indicó.



"No voy a dejar el cuero en la estaca", dijo Mujica sobre si hará campaña por Cosse. "Yo estoy gozando de mi estatus de jubilado. Algún poco voy a hacer", sentenció.