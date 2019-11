Mujica: "Es evidente que hay un golpe de Estado" en Bolivia, que es "muy rica"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente y senador electo José Mujica dijo en diálogo con TNU este lunes que "es evidente que hay un golpe de Estado" en Bolivia, luego que Evo Morales decidiera renunciar a la Presidencia a pedido de las Fuerzas Armadas del país.

"Para mí es un golpe de Estado sin vueltas, no hay que darle mucha vuelta. ¿Por qué? Porque hay un ultimátum del Ejército, que se tiene que ir o ir, punto, y la policía acuartelada, y punto. ¿Cómo se llama eso?", dijo el expresidente.



"Después decir que la causa fue eventualmente el fraude, esto y el otro.. ¿cómo demostrarlo si se habían incendiado una cantidad de mesas? Y segundo, ¿qué sentido tiene si cuando se anunció un nuevo evento electoral la maquinaria golpista no se detuvo?", agregó Mujica.



En tanto, señaló que "puede ser" que Morales "se haya equivocado al forzar la posibilidad de llegar a ser candidato", pero "todo eso no justifica el linchamiento ni las cosas que están pasando. Además, si fue así, se abría la puerta a un nuevo proceso electoral y empezar de nuevo, (pero) tampoco se quiso aceptar, se optó por el otro camino".



Por otro lado, puntualizó: "Bolivia es muy rica, se dice que tiene el 70% del material imprescindible (en referencia al litio) para hacer las nuevas baterías. Todos sabemos que en el mundo hay un cambio energético". En tanto, dijo que "no" está "acusando", porque "no" tiene pruebas, sino que está "desconfiando por la historia".



"Lo lamentable (es) que Bolivia había dado un salto y muchísima gente de los sectores más humildes, sobre todos los indígenas, habían recogido los frutos de un esfuerzo considerable".



"El viejo liberalismo está enfermo, está hackeado, porque el neoliberalismo no tiene ninguna cortapisa de aliarse con actitudes que son fascistoides", agregó el expresidente.

Evo Morales "toma una actitud muy madura", dijo Topolansky

La vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, dijo en rueda de prensa en San José este lunes que Evo Morales, que renunció este domingo a la presidencia de Bolivia tras presiones de las Fuerzas Armadas, "toma una actitud muy madura, igual que la de (Fernando) Lugo (expresidente de Paraguay que fue removido en 2012 por un juicio parlamentario). En un momento dado, un presidente puede medir: 'mi permanencia puede significar un costo en vidas y aunque no sea justo me retiro', y eso es lo que hizo".

Además, en declaraciones recogidas por Radio Uruguay, subrayó que Morales "no se vio acorralado" para tomar esta decisión, porque "hay un sector de la población que lo apoya, que fue el que lo votó, y que fue el partido que sacó más votos, más allá de esa diferencia que fue el problema electoral".



La vicepresidenta destacó que la situación en Bolivia es "sumamente confusa" y destacó: "No puedo contestar quién preside, quién manda en Bolivia ahora".



También dijo que comparte la calificación de Cancillería de que en Bolivia hubo un "golpe de Estado". "Había dado su informe la OEA, se requirió como garante los servicios de la OEA, que había aconsejado nuevas elecciones y había convocado a eso y bueno...", en referencia a cómo sucedió la abrupta salida de Morales.



Sobre este país -que gobernó Morales desde 2006- Topolansky dijo que "tiene mejor crecimiento, baja inflación, que bajó la pobreza y la indigencia en un 25%". Además, puntualizó que Bolivia "ha empezado a explotar el litio, que es para el auto eléctrico, muchas cosas, es el mineral del futuro" y agregó que también "recuperó los hidrocarburos, es un país que está en avance", manifestó.