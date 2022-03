Mujica ante agravios de votantes del "NO": “Cuidado no se vayan a morder que se pueden envenenar”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves, el expresidente José Mujica y el senador Alejandro Sánchez asistieron a un acto con militantes del “SÍ” por la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente consideración (LUC) en Piedras Blancas. “Cuiden que no se vayan a morder la lengua porque se pueden envenenar”, disparó Mujica contra los militantes por el “NO” que agravian. Por su parte, Sánchez instó al presidente a bajar los precios de la canasta básica "y no por un mes bajar el asado".

“Vale más convencer que castigar, no hay necesidad de ofender, hay necesidad de comunicarse. Tienen que abrir la tranquera del intelecto y del corazón”, agregó en su disertación.



Luego, en conferencia de prensa, recordó la amistad que mantuvo, por ejemplo, con el exministro de economía Alejandro Atchugarry (Partido Colorado) o con el exministro del Interior Jorge Larrañaga (Partido Nacional). “Venían a mi casa, nos encontrábamos en algún boliche. El Uruguay real tenía una forma de funcionar, manteníamos un grado de cordialidad que significaba colaboración. No quiero que se pierda eso. Veo un tono como de divorcio”, sostuvo.

El exmandatario fue enfático, además, en las “contradicciones” de la LUC. “La primera ley es la necesidad; si no tenés para comer, si no tenés techo seguro, ¿de qué libertad me hablás? El libre albedrío existe a partir de que esas cuestiones básicas están resueltas”, sentenció.



Por su parte, el senador Alejandro Sánchez dijo que, a pocos días del referéndum, “está empatado este partido”.

Sobre la conferencia de prensa a favor del “NO” que dio este miércoles el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, lamentó haberse “quedado con las ganas” de escuchar “al presidente de todos los uruguayos y no del directorio del Partido Nacional”. “En 26 minutos se olvidó de algo que antes de ser Gobierno hablaba sistemáticamente: que se acababan los aumentos de los combustibles; ayer se olvidó”.



“Hay que decirle al presidente que lo que hace el pueblo pobre ahora en invierno es comer guiso. Tenés que bajar las otras carnes, tenés que bajar los fideos, tenés que bajar el arroz. Es eso lo que tenés que bajar y no por un mes bajar el asado”, remató.