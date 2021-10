Mujica acusó al gobierno de hacer "terrorismo" con la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con un acto en el Velódromo Municipal, se puso en marcha, formal y oficialmente la campaña para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). Hubo música en vivo, lectura de la proclama, presentación del jingle oficial y del eslogan: “La LUC no es Uruguay”. Además de las banderas del Frente Amplio, los colores predominantes fueron el celeste y blanco, representados en el Pabellón Nacional.

En el acto estuvieron muchos de la plana mayor del Frente Amplio como el expresidente José Mujica y los intendentes Carolina Cosse y Yamandú Orsi. También hubo ausencias, por ejemplo la del senador Óscar Andrade (PCU).



Por cuestiones de aforo y aglomeraciones, todos los puestos de comida y bebida estaban afuera del Velódromo, por lo que el trasiego era constante. Antes que llegaran las figuras políticas, los encargados de mantener entretenido al público fueron artistas musicales como Metele que son Pasteles y la lectura de distintos mensajes y comunicados. No era un mar de gente (aunque sin duda eran miles), pero tampoco fueron pocos. Una tarde soleada, como la de ayer, era una dura competencia para cualquier organizador de acto político.



Cuando empezaron a llegar distintas figuras como Cosse, Orsi y los senadores Mario Bergara y Alejandro Sánchez, todo se empezó a mover un poco más. A la hora de leer la proclama oficial, muchos se subieron al escenario: entre ellos el actual coordinador del Frente Amplio Ricardo Ehrlich y el candidato a presidente de la coalición Fernando Pereira. La mayor conmoción se dio abajo, en primera fila, cuando arribaron el expresidente Mujica junto a la senadora Lucía Topolansky. Por ende, todos esperaron a que Mujica terminara de hablar con los medios para que Yamandú Cardozo, de Agarrate Catalina, y la actriz y cantante Paola Larrama leyeran la proclama.



Mujica dijo que el actual gobierno “exagera mucho” y hace una “especie de terrorismo” verbal cuando defiende la LUC y cuestiona a quienes pretenden derogarla. Como ejemplo, señaló que no es cierto que si se deroga la ley “se van a largar presos”. “Ningún ministro puede largar presos”, advirtió.



Sobre la campaña del gobierno a favor de la ley, dijo que “si viene algún suizo, se horroriza con las cosas que se dicen acá”. “No hay que calentarse, se dicen algunas barbaridades. Un referéndum es una decisión sobre un puñado de artículos, sobre una ley compleja. No cambia el gobierno, no cambia el Parlamento, no cambia nada. Hacen drama”, subrayó.



El expresidente hizo particular hincapié en lo que él entiende como un tema prioritario: aquellos artículos que regulan derechos y obligaciones de inquilinos inmobiliarios: “Por unos pocos días que no pagan, los queremos fusilar. Estamos locos”. A su vez cuestionó el nuevo método de ajuste del precio de los combustibles, según el valor de paridad de importación. “Se hizo campaña diciendo que iba a bajar la nafta y subió más que nunca”, concluyó.



También mencionó el caso de la mujer que intentó ingresar cuatro gramos de marihuana a una cárcel para dársela a su marido y fue procesada con cuatro años de prisión: “Es una barbaridad”. Esos mismos argumentos fueron parte de la proclama, en donde se hizo un recorrido sintético de lo que serán los principales tópicos que se usarán para convencer a la mayoría del padrón electoral a votar Sí. Áreas como vivienda, precios de combustibles y seguridad pública, entre otros, serán centrales en las discusiones e intercambios de cara al referéndum previsto para el año próximo.