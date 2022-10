MPP afín a pedirle la renuncia al alcalde de La Floresta, ante pruebas de acoso laboral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



El Partido Comunista de Uruguay (PCU) quedó en minoría esta martes al pedir más tiempo para analizar la situación del alcalde de La Floresta, Néstor Erramouspe, luego de que una investigación administrativa de la Intendencia de Canelones probara las denuncias de acoso laboral en su contra.



Mientras que algunos sectores no adelantaron su postura, el Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Socialista y Fuerza Renovadora sugirieron que el jerarca debería renunciar.



Como informó El País, en la tarde de ayer martes sesionó por primera vez la comisión que se conformó en el seno de la Mesa Departamental del Frente Amplio en Canelones para resolver los pasos a dar. Este ámbito está integrado por el secretario general de la comuna, Francisco Legnani, los ediles que conforman la comisión investigadora de la Junta Departamental y dirigentes canarios. En total son una decena de políticos que asesorarán al máximo órgano partidario en Canelones.



Allí, el MPP recordó que en junio su Ejecutivo le pidió al exalcalde del Municipio A de Montevideo, Jorge Meroni, que dimitiera tras la denuncia de acoso sexual formulada por una funcionaria de su secretaría. El sector del intendente Yamandú Orsi, el segundo con más peso en el departamento después del PCU, hizo un paralelismo con la situación de Erramouspe y señaló que en su momento, esta había sido la solución más conveniente para no empañar la imagen de la fuerza política.



Este es uno de los elementos tomados en cuenta por algunos sectores a la hora de pedir la dimisión. Además del perjuicio a las trabajadoras que hicieron la denuncia, en la comisión se esgrimió el argumento de no dañar institucionalmente al Frente Amplio.



Los voceros del PCU, el edil Diego Núñez y el director de Tránsito Marcelo Metediera, solicitaron más tiempo para evaluar la situación, según fuentes políticas. El Partido Socialista, en tanto, señaló que no puede haber dos lecturas.



Los tiempos apremian

El Frente Amplio pretende tomar una postura unánime y la Intendencia de Canelones, que intervino administrativamente el municipio, espera que la situación “se resuelva lo antes posible”.



A esto se suma la posibilidad de que los ediles blancos que responden al diputado Alfonso Lereté impulsen un juicio político contra Eramouspe. Ayer no se abordó a fondo este tema, pero hay quienes están dispuestos a votarlo en la Junta Departamental si el alcalde no dimite. De todos modos, dirigentes afines a esta postura dijeron que su intención es no tener que llegar a esta instancia.



El alcalde Erramouspe, que se tomó licencia hasta fines de noviembre, “tiene mucho arraigo con la zona” de La Floresta, según fuentes políticas que entienden que este es uno de los aspectos tomados en cuenta por el PCU al analizar la situación.



Ayer se puso sobre la mesa el expediente de la investigación administrativa por acoso laboral, que concluyó que “resultó incuestionablemente acreditado que el alcalde de La Floresta desplegó conductas claramente abusivas, hostiles, amenazantes y de asedio sistemático, reiteradas en el tiempo”.



Asimismo, se trajo a colación el material que está a estudio de la comisión investigadora, que sesionará este miércoles. En esta oportunidad los ediles recibirán a una delegación de la comuna canaria.



Como informó El País, los curules nacionalistas pretenden pedir una prórroga para extender el plazo de la investigación. Transcurrida la mitad de los 60 días reglamentarios, los integrantes solo han podido profundizar en la carpeta con denuncias de acoso laboral. Aún está pendiente el análisis del incumplimiento de pago a un proveedor y el “desvío” de insumos para las ollas populares canarias, provistos por Uruguay Adelante.



El próximo lunes se espera tratar el tema en la sesión ordinaria de la Mesa Política Departamental.