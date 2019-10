Moreira no renuncia y ya prepara su reelección en Colonia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la mañana de hoy se inician las obras en la Plaza de Toros del Real de San Carlos. En dos años, cuando culminen los trabajos, será un centro de espectáculos.

El intendente de Colonia, Carlos Moreira, sueña con cortar la cinta el día de su inauguración. Antes tendrá que resolver varios obstáculos, entre ellos evitar el reproche penal, volver a ser parte de su partido político y ganar unas difíciles elecciones departamentales.

Cinco días después de la viralización de los audios, Moreira tuvo que presentarse ante el despacho de la fiscal Eliana Travers para explicar su participación en los audios en los que pide mantener relaciones sexuales a una mujer a cambio de renovar una pasantía en la Intendencia.



El intendente admite que es su voz la que aparece, pero asegura que se manipuló el material. Supone que fueron grabados antes de la elección interna del 30 de junio.



La fiscal Travers informó que se van a realizar “determinados peritajes” en los audios y que “está previsto que declaren más personas”. Además, consignó que la Fiscalía de Colonia del Sacramento “recién comenzó a investigar”. Por ese motivo no ofreció detalles sobre el proceso hasta que “no avance o culmine la misma para no obstaculizar la indagatoria”.



Moreira estuvo dos horas declarando. Se presentó ante la fiscal junto a la catedrática Beatriz Scapusio Minvielle, docente universitaria y autora de un libro sobre la reforma penal y carcelaria uruguaya. La defensora no aceptó hacer declaraciones al salir de la audiencia.



No obstante, su defendido confirmó que presentó pruebas y que una de ellas tiene que ver con la adulteración de los audios que se viralizaron. Moreira ya había advertido sobre ese aspecto durante su presentación ante la explanada municipal en la noche del lunes pasado.



También dijo que está estudiando la posibilidad de iniciar acciones legales contra quienes divulgaron los audios.

Carlos Moreira, intendente de Colonia.

“Ahora estoy haciendo uso de mi defensa como ciudadano y estoy muy tranquilo porque mi comportamiento no se ha apartado de la legalidad ni de la moralidad”, dijo Moreira.



Tras su comparecencia en la Fiscalía, Moreira llamó a una conferencia de prensa a la hora 14:00 en el salón de actos de la Intendencia de Colonia. A esa hora la explanada estaba ocupada por un estrado de grandes proporciones con la bandera del Frente Amplio. El escenario ocupaba la entrada de la sede del gobierno departamental.

Adelantó que está “buscando elementos de prueba” que demuestren su inocencia. Luego de esto, añadió, pedirá una reunión con el directorio del Partido Nacional, del cual se desvinculó en el fin de semana, “porque esto ha sido muy sumario todo”. “Fue un procedimiento casi telefónico, en horas, pero no quiero referirme a eso”, agregó. Además, Moreira dijo que buscará luego de probar su “inocencia” pelear por la reelección en la Intendencia.



También dejó en claro que “absolutamente nadie” del Partido Nacional le pidió que renuncie a su sillón de intendente. “Y no pueden pedírmelo tampoco, a mi acá me mandató la gente”, agregó.



El intendente sostuvo, por otro lado, que ahora tiene “muchas dudas” respecto a los audios que circulan desde el viernes. Dijo que lo que se escucha es una “conversación toda recortada y con voces distorsionadas”. Además, dijo que la charla registrada ocurrió antes de las elecciones internas del 30 de junio pasado. “Se la guardaron para ahora, para largarla a diez días de la elección”, afirmó.



Planteó, a su vez, que pese a haber salido del Partido Nacional no renunció a su “condición de blanco”. “No quiero causarle perjuicio a mi partido”, dijo, y agregó: “Me siento tan blanco como siempre”.



El intendente dijo que “es probable” que tras este escándalo se “revise” cómo se otorgan las pasantías. “Es muy probable que ahora enviemos a la Junta un nuevo estatuto para que no se nos adjudiquen malas intenciones”, dijo.

Tono de espera Mientras el escándalo de los audios avanza, el candidato a la diputación enfrentado con el intendente, Ricardo Planchón, sigue ocupando la dirección de Juventud. Hasta ayer no se había comunicado con Moreira, según dijo el intendente. Por otro lado, el suplente del jefe comunal, Napoleón Gardiol, socio político de Planchón, intentó ayer hablar en dos oportunidades con el jefe comunal. Moreira estaba con otros asuntos y no lo pudo atender.

Adeom retiró el pedido de renuncia

Durante la jornada del lunes pasado los ediles del Frente Amplio y el sindicato de funcionarios de la Intendencia de Colonia (Adeom) exigieron la renuncia del intendente Carlos Moreira. Los ediles locales del Frente Amplio pretendieron iniciar un juicio político, pero no lograron el quórum necesario para que la Junta Departamental de Colonia se reuniera de manera urgente ese día.



Por otro lado, mediante un comunicado, firmado por la presidenta de Adeom Colonia, Miriam Dos Santos, que también es candidata a diputada por el Frente Amplio, y los dirigentes María José Hernández y Gonzalo Orgoroso, Adeom solicitaba el “cese del cargo” para el intendente y una reformulación del sistema de pasantías. Sin embargo, en menos de 24 horas las posiciones cambiaron y el sindicato municipal dio marcha atrás.



En la mañana de ayer se conoció una retractación pública que llevaba la firma de Hernández y Orgoroso, secretaria general y tesorero de la organización sindical. “Informan por este medio que se retractan de solicitar el cese del cargo al Intendente Dr. Carlos Moreira, por entender que dicha solicitud no corresponde ser planteada por Adeom Colonia, sino por los organismos competentes”.