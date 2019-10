Moreira ingresó a la Fiscalía por los audios sin hacer declaraciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Colonia, Carlos Moreira, ingresó sobre las 11:30 de la mañana a la sede de la Fiscalía de ese departamento para declarar ante la fiscal Eliana Travers por los audios en los que se le escucha pedir sexo a cambio de renovar una pasantía.

Moreira debe dar explicaciones sobre los eventuales efectos legales que podrían revelar los audios. Al ingreso aclaró que no haría declaraciones y que se remitiría a la ciudadanía a las 14:30 en una conferencia de prensa.

En una conferencia de prensa brindada el día que se viralizaron los audios, Moreira dijo: "Acá no hay abuso de poder en absoluto porque no se dio nada a cambio". Y agregó: "No entiendo cuál es la imputación que se me puede hacer, figura delictiva no hay ninguna". Afirmó además que en el audio divulgado está “hablando jocosamente” con su interlocutora “habida cuenta de esa relación sentimental”.



El caso llegó a la Fiscalía a instancias del propio fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien remitió los polémicos audios a la Fiscalía Departamental de Colonia.

Tras viralizarse los audios, Moreira fue expulsado del sector Alianza Nacional y su caso pasó al Comité de Ética del Partido Nacional, que recomendó “censurar” al intendente, lo que implicaba la expulsión. Finalmente, Moreira renunció al Partido Nacional y a asumir una banca en el Senado por Alianza Nacional ya que se había presentado por la lista 2004.