Moreira rearma equipo y renuncia su jefe de gabinete por entender que no es “de confianza”

En los despachos de las altas jerarquías del Ministerio de Vivienda se viven semanas de especial tensión. La ministra Irene Moreira, perteneciente a Cabildo Abierto, ha tomado una serie de definiciones que están implicando ciertos movimientos. Su jefe de gabinete, el teniente coronel retirado Gonzalo Reissig, decidió renunciar por entender que ya no es una figura de especial confianza de la secretaria de Estado. Y hay otros que están evaluando hacer lo mismo.

Según comentaron a El País fuentes oficiales consultadas para este artículo, la ministra Moreira decidió modificar el relacionamiento de confianza con algunos de sus jerarcas. A la hora de armar el equipo, en 2020, los cargos fueron completados por la dirección de Cabildo Abierto, partido que comanda el senador Guido Manini Ríos.



Ahora Moreira tiene la intención de conformar una propia corriente política dentro del partido que lidera su esposo. Así lo informó el semanario Búsqueda en marzo. Y esto ha sido visto “con buenos ojos” por los cabildantes.



Esa acción desembocó en que la ministra haya manifestado la intención de tener en los cargos de especial confianza figuras elegidas directamente por ella. Y esta decisión generó varios episodios de tensión en el ministerio. Reissig, que era una de las figuras que acompañaba a la ministra a todas las recorridas y actividades de la cartera, dejó de ser convocado.

Aunque las fuentes aclaran que ha habido otras discrepancias entre la ministra y las máximas jerarquías por cambios en metodologías de trabajo.



Dos de las fuentes consultadas por El País señalaron que Reissig consultó a la secretaría de Moreira por los cambios y reclamó que se retomara el “trabajo de forma prolija”. Un funcionario de la secretaría le contestó por WhatsApp que mejor se “adecue a las nuevas formas” o de lo contrario “tenía las puertas abiertas” para irse.



Esa fue la decisión que tomó el jefe de gabinete: presentar renuncia. Al ser consultado por El País sobre si dejaba el cargo por otro proyecto, Reissig respondió: “No tengo otro empleo. Decidí dar un paso al costado porque donde estaba era un cargo de extrema confianza en el cual yo entendí que ya no cuento con esa extrema confianza”.



El exjerarca de Vivienda agregó: “Desempeñé mi tarea con el mayor esfuerzo que pude y en determinado momento entendí que tenía que dar un paso al costado. Y eso hice, lo di”.



En una posición similar está el director general de Secretaría, el coronel retirado Gabriel Albornoz. El País lo consultó ayer en la tarde.

-¿Está evaluando su continuidad en Vivienda?



-Discúlpeme, sabrá entenderme, no voy a hacer declaraciones sobre ese tema -contestó el jerarca.



Aclaró que hoy sigue en el cargo. Pero reiteró que no respondería si va a seguir en el mismo en el corto plazo.



-¿Está conforme con la gestión que se está llevando adelante en la cartera?



-Con la mía sí.



-¿Y con la de Moreira?



-No, no estoy en condiciones. No soy quién para evaluar la gestión de la ministra.



Sobre la relación con la jerarca cabildante dijo que es “adecuada”. “No me resulta cómodo hacer declaraciones de este tipo. Ni adelantarme a cosas a través de la prensa”, concluyó el jerarca que dijo haber sido designado en el cargo por Cabildo Abierto.



El País intentó comunicarse con la ministra Moreira por varias vías y no tuvo éxito.