Moreira dijo que es víctima de una "burda maniobra política" y rechazó renunciar

En la noche de este lunes, el intendente de Colonia, Carlos Moreira, tomó la palabra en un acto en su apoyo que se desarrolló en la explanada de la intendencia de ese departamento.

El exintegrante de Alianza Nacional, que presentó su renuncia a su puesto en la lista al Senado de ese sector y a su condición de integrante del Partido Nacional luego de que se filtraran audios en los que pide sexo a una mujer -edila nacionalista de ese departamento- para renovar una pasantía en el gobierno departamental, dijo visiblemente emocionado frente a un grupo de personas que lo fue a respaldar: “Mi deseo es culminar mi carrera política como intendente de Colonia, pero no ahora, dentro de muchos años, porque vamos a pelear hasta el último minuto para que triunfe la verdad y no la mentira”.

Moreira señaló: “A pesar de esta burda maniobra política que quiere afectar mi reputación después de 37 años de vida política, no lo van a lograr, porque al final la verdad quedará de manifiesto y la justicia uruguaya, en la cual yo confío, le vamos a dar todos los elementos para decir que esto es una patraña”.

Es “una patraña que ha afectado mi honor, a mi familia, mis afectos, mis amigos y a todos ustedes que son parte de mi vida”, dijo entre gritos y aplausos.

En tanto, subrayó: “Desde ya les adelanto que nunca vamos a bajar los brazos, que vamos a desentrañar esta madeja vidriosa y que vamos a hacer que el Partido Nacional gane en la próxima elección”.

Alzando la voz y casi sin hacer pausas, dijo: “Muchas gracias compañeros y compañeras. Lo de hoy para mi será absolutamente inolvidable, era lo que precisaba, era lo que estaba necesitando”.

Este lunes se pronunciaron el candidato presidencial nacionalista Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, lider de Alianza Nacional, sobre qué debería hacer el actual intendente: si seguir o renunciar a su cargo departamental.



Larrañaga dijo este lunes de mañana en el programa radial Informativo Carve: "Eso va por cuenta del intendente de Colonia, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer", aseguró.



Lacalle Pou dijo que "no corresponde opinar".

Lacalle Pou: "Lo que debíamos hacer lo hicimos" En tanto, este lunes de noche durante una rueda de prensa en Florida, Luis Lacalle Pou se refirió al acto de apoyo a Moreira. “Son ciudadanos que están en su pleno derecho a hacer las manifestaciones que les parezca”, dijo. “Lo que nosotros debíamos hacer en este caso lo hicimos, lo hicimos rápido, lo hicimos de acuerdo a nuestro leal saber y entender, y dicho sea de paso, lo hicimos bien”, añadió.



“Si vamos a ser severos con los que no son de nuestro partido tenemos que serlo con los nuestros también”, sostuvo.



En la tarde de este lunes, los ediles de la lista 904 del Partido Nacional, que lideraba el intendente de Colonia, Carlos Moreira, emitieron una declaración en apoyo al exintegrante de Alianza Nacional y del Partido Nacional.



En conferencia de prensa, la edila Isabella Rosselli leyó la declaración, escoltada por varios de los integrantes de la lista que lideraba Moreira.



Al comienzo, dijo que la bancada de ediles “declara el total apoyo político y personal” a Moreira, “como persona, líder político e intendente del departamento de Colonia”.



Además, “resaltaron” la acción de Moreira “de anteponer los intereses del Partido Nacional por encima de los suyos propios, pensando como siempre en lo general, por encima de lo personal”.



La Federación Nacional de Municipales divulgó un comunicado este lunes en el que criticó el comportamiento del intendente de Colonia.



En el comunicado, el sindicato de municipales afirma que “desde hace muchos años (…) ha realizado denuncias en cuanto a las condiciones laborales en las distintas intendencias, donde los intendentes/as de turno se comportan como señores/as feudales, no respetando normas y leyes nacionales existentes, en nombre de la autonomía municipal, actuando con total impunidad”.



Ediles frenteamplistas no pudieron dar lugar a su pedido de renuncia

Este lunes, los ediles frenteamplistas no consiguieron el cuórum necesario para activar una sesión extraordinaria en la que iban a solicitar la renuncia de Moreira a la Intendencia de Colonia.



Los ediles nacionalistas no se presentaron en la Junta Departamental para no dar lugar a esta solicitud de renuncia. En tanto, cuando se leyó que se levantaba la sesión, los ediles frenteamplistas aplaudieron al unísono en el recinto, según informó Radio del Oeste de Colonia.

En caso de que no se concretara la renuncia de Moreira, los ediles iban a solicitar que se promueva un juicio político. Para que esto pueda ocurrir tienen que pronunciarse a favor al menos un tercio de los integrantes de la Junta Departamental. El Frente Amplio cuenta con 12 integrantes del Legislativo departamental, un voto más del tercio necesario.