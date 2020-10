Moreira: "Decir 'asentamiento cero' o 'quiero construir X viviendas' me parece una falta de respeto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Irene Moreira, afirmó este miércoles que "decir 'asentamiento cero', o 'quiero construir equis cantidad de viviendas' me parece hasta una falta de respeto a quien nos escucha y a quien está esperando ese sueño de tener el techo propio".

En diálogo con el programa "En Perspectiva" (Radiomundo), Moreira indicó que "hoy día hablar de asentamiento cero sería divino para el oyente y para nosotros decirlo, pero creo que sería un poco jugar con la gente en el sentido de que es casi imposible".



La ministra consideró que hay una "emergencia habitacional muy grande", que tradujo en la falta de "60.000, 70.000" viviendas a nivel nacional. Esto en una coyuntura donde hay "entre 600 y 650" asentamientos que "cada día" cuenta con un "mayor número de personas", que hasta ahora nuclean a "200.000 personas".

Su objetivo es "tratar de disminuir el mayor número de asentamientos posibles, pero obviamente hay que cambiar la actitud con que se está trabajando" porque "sino la ola nos pasa por encima". Para superar esta situación llamó a trabajar "de forma conjunta" con otros organismos públicos.



Para solucionar esta problemática, Moreira indicó que se ha creado el programa "Entre todos", para "aterrizar el ministerio con todos los programas que tiene (...) pero a su vez un trabajo transversal, interdisciplinario, interministerial, interinstitucional". Manifestó que esto no se hacía de "forma coordinada, no en un entre todos, (sino) cada uno defendiendo su chacrita". Agregó que las intendencias y las alcaldías jugarán un "rol importante".

Contó que ha llegado a ver gente "viviendo dentro del basurero", de forma "repetida en varios departamentos".



Moreira también señaló el motivo por el cual defendió que el programa Plan de Mejoramiento de Barrios (PMB) quedara en su cartera y no fuera transferido a Presidencia, como establecía la redacción original.



"Si tú me sacas el plan de mejoramiento barrial al Ejecutivo también de hecho me estás sacando al de relocalizaciones que va de la mano. Entonces, me creas una dirección para poner adentro de esa bolsa un solo programa, que está funcionando bien y afuera", dijo la ministra, quien agregó que "no entendía" el cambio propuesto.

Sobre el déficit habitacional en Uruguay, Moreira destacó que no solo ocurre en los sectores más bajos "que el ministerio tiene un programa para esos deciles más bajos", sino también para la "franja media, media baja". Sobre este último grupo de población que "puede pagar un alquiler pero no tiene capacidad de ahorro también hay una carencia muy grande de vivienda".



"Yo no vine a fundar ningún ministerio, está fundado desde hace 30 años (...) lo que está funcionando bien, va a seguir funcionando bien", dijo cuando le recordaron que el Plan Juntos, de construcción de viviendas, fue creado por el expresidente Jose Mujica.



Luego, indicó que apuesta "totalmente a la obra del (Plan) Juntos, entiendo que es una magnífica obra porque va más allá de la construcción de la casa", sino que agrega un "trabajo social".