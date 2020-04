Irene Moreira: “Quiero construir 50.000 viviendas; es algo realmente muy ambicioso”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ha dado muy pocas entrevistas desde que fue confirmada en su cargo en diciembre pasado. Integra la cúpula de Cabildo Abierto y es la esposa del líder del partido, Guido Manini Ríos. En entrevista con El País, Irene Moreira dijo que en su gestión al frente del Ministerio de Vivienda pretende darle impulso al Plan Juntos que creó José Mujica, dijo que construirá viviendas de madera y que la cartera que dirige “moverá nuevamente la economía del país”.

-Usted tenía experiencia como edila, abogada y también empresaria rural en Artigas, pero no tanto en la política a este nivel y menos en la gestión. ¿Se le ha hecho difícil?



-No. Yo en política estuve toda mi vida, aunque tú no me conocías. Lo que siempre hice es recorrer los barrios, los asentamientos, hablar con la gente con problemas. Esa cercanía me ha ayudado a trabajar en este ministerio, que es muy sensible para tratar de conseguir las miles de viviendas que Uruguay está necesitando. Tengo la sensibilidad y el conocimiento suficiente como para llevarlo adelante.

-Vamos un mes y medio. ¿Con qué ministerio se encontró?



-Yo pretendo que lo que se hizo bien, se siga haciendo bien. Lo que se podía mejorar, lo vamos a mejorar. Y tendemos que poner nuestra impronta.



-¿Cuál es la impronta?



-Hay una carencia muy grande de vivienda. Se habla de entre 50.000 y 70.000 viviendas. Queremos llegar a ese número. Pero sé que es ambicioso.



-¿Quiere construir 70.000 viviendas?

-Nos hemos marcado unas 50.000 viviendas. Es algo realmente muy ambicioso. Es lo mismo que los asentamientos. Quiero combatir, quiero reducir el número de asentamientos. Decir "asentamiento cero" es utópico, pero sí haré todo lo posible para que los asentamientos bajen en el país.



-¿Y qué ideas manejan?



-Vamos a trabajar con todo lo que esté al alcance. Hay que estudiar asentamiento por asentamiento. En algunos casos no hay por qué terminarlos, sino llevarlos a un plan de mejoramiento barrial porque están en un lugar donde hay saneamiento y servicios básicos. Es muy fácil mejorar un asentamiento y llevarlo a una nueva calidad de vida. Todos los uruguayos nos merecemos un techo digno.

-¿Y que tipo de material usarán para construir las viviendas?



-Una de las cosas en mente y que me preocupa es el DAT, el documento de aptitud técnica que otorga el ministerio a las nuevas tecnologías. Ayer me plantearon un producto que hace siete años está en estudio para crear viviendas.



-¿Qué producto era?



-Son como unos ladrillos, que además sirven como ayuda ambiental porque se rellenan con plástico y eso se encapsula. Hay productos que se usan en Argentina, Chile, Brasil, Canadá e Italia. ¿Por qué nosotros no? En madera tenemos prevista una reunión con el decano de la Facultad de Arquitectura porque allí hay una cátedra de madera y acá en el Ministerio de Vivienda el DAT tranca algunos productos en madera.

-¿O sea que ustedes podrían usar madera para construir viviendas?



-La madera podría ser un material.



-Uno piensa en casas de material cuando las construye el Estado...



-Más que el Estado, el uruguayo es muy del material, del cemento, pero hay muchas otras formas. No hablo de bajar la calidad: quiero cantidad y calidad de viviendas. No por utilizar materiales nuevos, bajo la calidad.

-¿Es para hacer rendir más el dinero?



-Claro. Reitero: quiero calidad y cantidad. Tuvimos un sinfín de encuentros donde nos han mostrado nuevos métodos y el propio Luis Lacalle Pou está abierto a las nuevas tecnologías.

-¿Y el gobierno anterior qué hizo en materia de viviendas?



-Insisto en que lo que estaba bien, lo voy a seguir haciendo.



-¿Qué estaba bien?



-Un caso concreto es el Plan Juntos, que para mí es un plan muy importante.



-Fue una idea de José Mujica.

-Fue idea del presidente Mujica. Al principio el plan estaba en Presidencia y ahora está en el ministerio. Pero creo que se puede hacer mucho más. Yo quiero darle un gran impulso al Plan Juntos para abarcar a más personas y que sea a nivel nacional, no solo en Montevideo.

Irene Moreira, ministra de Vivienda. Foto: Leonardo Mainé

-¿Y cómo lo van a hacer?



-Estamos trabajando con propuestas. Esta semana se nombró al nuevo coordinador del plan, (coronel retirado) Rody Macías.



-¿Es de Cabildo Abierto?



-Es de Cabildo y es una persona que tiene amplio conocimiento en materia de construcción. Está también la gerente técnica, que ha estado desde el principio y es una persona que tiene la camiseta puesta. Van a armar un gran equipo.

-Trascendió que también tendrá un cargo el exdiputado Daniel García Pintos, quien hoy integra Cabildo.



-No ha sido designado, es un nombre que se maneja y es una persona que puede ayudar. Volviendo al Plan Juntos, me interesa que los futuros dueños sean los que trabajen en las obras. Eso le da un plus importante.



-Eso también era parte de la idea original de Mujica.



-Exacto. Darle el conocimiento a la persona para construir su propia casa es bien interesante.

-¿Y qué se hizo mal en el gobierno anterior a nivel de viviendas?



-Quizás el ritmo. Claro, a veces no es solo lo que uno quiere, sino lo que la realidad te golpea. Pero hoy las necesidades son muchas.



-¿Y la crisis económica y social por el coronavirus cómo puede afectar a todos estos planes?



-Nadie sabe cuándo será el día después. Pero sí te digo que estoy convencida que el Ministerio de Vivienda será el gran motor generador que moverá nuevamente la economía del país. La construcción mueve todo. Nosotros seremos el gran motor para que Uruguay vuelva a caminar y llegar a los frutos que quiere.

-En la ley de urgente consideración hay un artículo que crea la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, que agruparía al Plan Juntos, el Programa de Mejoramiento de Barrios y el Plan Nacional de Relocalización. ¿Cabildo Abierto está en contra? Se dijo que esa dirección tendría autonomía y quedaría de alguna manera por fuera del ministerio.



-Hay varias interpretaciones. Unos dicen que está por fuera, aunque dependiendo del ministerio. El miércoles el prosecretario Rodrigo Ferrés dijo en el acuerdo de ministros, ante la presencia del presidente, que esa nueva dirección estaría al mismo nivel que las otras. Todo esto será aclarado en el Parlamento.

-Hay una preocupación de que el Ministerio de Vivienda quede vacío.



-Sí, dice que es un órgano “desconcentrado” y eso molesta un poco. Se podría sacar ese término. Pero eso estará en el área legislativa y yo no estoy ahí.



-Supongo que es un tema que le preocupa porque le compete en forma directa.



-Obviamente. Yo haré mi aporte el día que me llamen a sala a la comisión de vivienda del Parlamento.

-¿Sería partidaria de sacar el término "desconcentrado"?



-Yo lo sacaría, sí. Y que quede como una dirección más.



-Ya se sabe que se creará un ministerio de Medio Ambiente y ustedes perderán la Dinama. ¿Cómo se preparan?



-Me gusta compararlo con una gestación. Sabemos que el niño está por nacer. Vamos a hacerlo nacer a los nueve meses y no en una cesárea a los siete. Vamos a hacerle todos los controles. He propuesto junto al equipo del ministerio armar una gran mesa, donde esté el futuro ministro de Medio Ambiente y todos los implicados para que la criatura nazca y nazca bien. No con 800 gramos, que nazca con tres kilos.

-¿A nivel ambiental qué es lo que más le preocupa en el país?



-Cabildo Abierto y el Poder Ejecutivo siempre han hablado de la transparencia. Le cuento algo. Había un decreto que se conocía como la ley mordaza. La divulgación de investigaciones científicas desarrolladas por el Estado y de los datos globales o estadísticas obtenidos en el medio acuático no se podía realizar. Solo ciertas personas estaban autorizadas. Nosotros le propusimos al presidente realizar un decreto derogando esa prohibición y que se divulgue sin autorización previa. El agua es un bien de todos y esto es muy importante. La población quiere saber y necesita saber.



-Tres de los siete directores del Ministerio de Vivienda son militares retirados, y a eso debe sumarse el director del Plan Juntos. Se sabe el origen militar de Cabildo, pero ¿por qué los eligió?



-¿Tres directores?



-El coronel Gabriel Albornoz, el teniente coronel Gonzalo Reissig y el coronel Norbertino Suárez.



-El director de Vivienda es un arquitecto, Jorge Perini, de mucha trayectoria. La directora de Dinagua también es una arquitecta, Viviana Pesce. El director de Dinama es Eduardo Andrés, funcionario de carrera. En cambio climático está Natalie Pareja. El director de Ordenamiento Territorial es Norbertino Suárez. Él sí es militar, pero lo elegí porque hizo su carrera en el Servicio Geográfico Militar y es especializado en el tema. El director general es el coronel Gabriel Albornoz, que es conocido mío y lo necesité como compañero.

-¿Y Gonzalo Reissig?



-Es jefe de gabinete, no está en ninguna dirección. O sea que de todas las direcciones tengo un solo militar y el director general.



-Entonces son tres militares en siete miembros del gabinete.



-Son todos nombres estudiados y Cabildo Abierto no ha puesto solo militares como tú dices. El lunes asumió en el Inisa Rosanna de Olivera, gran profesional y socióloga.

-¿Manini le da consejos sobre temas del Ministerio de Vivienda?



-Tratamos de que los problemas queden fuera de la casa. Pero cuando hay un consejo o punto de vista, que yo le doy o él me da a mí, escuchamos con mucha atención. Nos tomamos la mano hace más de 30 años.

-Esta semana hubo una gran polémica por esta frase de Manini: “¿Hasta cuándo se seguirán procesando y encarcelando militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?". ¿Qué opina?



-Eso lo dijo Manini Ríos como senador. Consúltelo a él.