Monzeglio explicó cómo funcionará el "pase verde" y el pasaporte sanitario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, habló este jueves en Maldonado sobre el pasaporte sanitario y el "pase verde", dos iniciativas en las que trabaja el gobierno en el marco de la pandemia de COVID-19.

El "pase verde" es para "moverse" dentro del país, explicó y puso un ejemplo: si una persona se va a casar y quiere invitar a más personas de las que le permite el aforo en el protocolo sanitario, puede aumentar el número total con individuos que lo tengan.



Consultado por la prensa, el jerarca aclaró que no es un acto de discriminación hacia las personas que no estén vacunadas o no tengan el pase.



Por otra parte, se refirió al pasaporte sanitario, que será para uso en la frontera y dijo que el que está "más cercano" es el Travel Pass de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Esa organización creó una plataforma que reúne información sobre los requerimientos sanitarios para ingresar a los diferentes países, los laboratorios autorizados a emitir certificados de PCR, entre otras cosas.



En abril, el subsecretario había explicado a El País que a nivel local se trabajaba en la implementación del sistema. Había dicho que la idea era que el Travel Pass estuviera conectado con la aplicación CoronavirusUY, que creó Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic).



Sin embargo, Monzeglio aclaró este jueves que alrededor del mundo se están desarrollando otros sistemas.



Además, comentó: "Es una buena noticia porque hay una buena cantidad de uruguayos y extranjeros residentes que no venían a ver a sus familiares porque tenían que realizar cuarentena".