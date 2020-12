Miranda sobre Delgado: "Miente cuando dice que el FA propuso cuarentena obligatoria"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, consideró este jueves que el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, "miente cuando dice que el Frente Amplio propuso una cuarentena obligatoria".

"Cuando recibimos al Frente Amplio planteó una cuarentena obligatoria, que en su momento no instrumentó", indicó Delgado el miércoles en diálogo con el programa radial En Perspectiva. Ese mismo día, el senador opositor Mario Bergara calificó como "absolutamente falso" y "lamentable" los dichos de Delgado.

En rueda de prensa, Miranda remarcó esta tarde que eso "no fue así" y que "no ayuda al clima necesario en este momento, que es de diálogo".

Cuando le recordaron que algunos actores del Frente Amplio pidieron la cuarentena obligatoria, dijo: "Sí, y organizaciones gremiales también. El Frente Amplio no llamó a cuarentena y el debate no puede ser de la política menor".

"No entremos en esta política menor, chiquita, de lo partidario", criticó Miranda, quien luego dijo que el "centro" debe estar "en la gente" y cómo se supera "colectivamente" la pandemia.

En esa línea, remarcó: "Tenemos que jugar con mayor altura, es hora de la política de Estado, y de la política".

El presidente del principal partido opositor reiteró el pedido de un "diálogo político nacional, de la mayor amplitud posible, donde las medidas no deben ser únicamente medidas sanitarias, que son imprescindibles, que deben ir acompañadas de medidas económicas y sociales".

Además, anunció que desde la oposición proponen la creación de una comisión especial parlamentaria, con participación del Congreso de Intendentes y la academia, "para que las decisiones que tomemos sean con el mayor nivel de discusión, y con el mayor respaldo científico".

Miranda señaló que el objetivo de esta comisión es "estar lo mejor informados posible", y que se generen "ámbitos de intercambio de los puntos de vista" sobre la gestión de la pandemia "ya que el 31 de marzo (pasado) no tuvimos éxito en el llamado al diálogo nacional".

Respecto a si esto no implicaría en cierta medida no apoyar al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), el presidente del Frente Amplio respondió que "no, en absoluto", y señaló que "no es una comisión científica, es una comisión parlamentaria".

Recordó que el Frente Amplio "respaldó" la creación del GACH. "Lo seguimos respaldando y es absolutamente valioso, y respaldamos a la comunidad científica nacional", agregó.



Frente a la repregunta de si no es duplicar esfuerzos, dado que la Universidad de la República (UdelaR) a la que se convoca, también integra el GACH, respondió que "no hay ninguna intención de duplicar" recursos, sino que "es necesario abrir espacios de intercambio en la política más amplios de los que se han construido hasta ahora, y en particular en la situación delicada que estamos viviendo en este momento".

Consultado sobre las críticas de Ramón Méndez, exjefe de campaña de Daniel Martínez y exdirector de Energía en el gobierno de José Mujica, hacia el GACH, Miranda respondió: "Nosotros no vamos a hacer comentarios sobre opiniones de personas, de particulares, además brindadas en ámbitos privados".