Mieres presentó recurso de amparo por uso "ilícito" de la web de Presidencia

Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente y candidato de esa fuerza política para las elecciones de octubre, presentó este miércoles en el juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo un recurso de amparo por “la ilícita aplicación de recursos públicos por parte de Presidencia de la República en campaña electoral a favor de su propio partido político”, en referencia al uso de la página web.

De acuerdo al escrito presentando en esta jornada, Presidencia de la República incurrió en la “flagrante violación” de los artículos 58 y 77, numeral 5 de la Constitución, así como de “diversos Instrumentos internacionales de protección de derechos humanos” al utilizar la web oficial “para irrumpir en cuestiones propias de la contienda electoral, que le está expresamente vedada”.

El artículo 58 señala: “Los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie. No podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas utilizándose las denominaciones de reparticiones públicas o invocándose el vínculo que la función determine entre sus integrantes”.

En tanto, el otro artículo invocado es el 77 en su numeral 5, que expresa: “El Presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral”.

El documento de 26 páginas elaborado por el Partido Independiente presenta declaraciones de varios dirigentes del gobierno que se publicaron en la web de Presidencia. El sábado pasado, el ministro Murro dijo:“Que hayan dicho públicamente que esto (el grado inversor) es gracias a ellos realmente llama la atención”, señaló. “Es como decir que el mejor jugador del Mundial en Sudáfrica fue Lacalle Pou y no Forlán”, agregó el jerarca.

Murro dijo esto en referencia a las palabras de Azucena Arbeleche -quien será ministra de Economía si Luis Lacalle Pou accede al gobierno- el jueves pasado en el programa “No toquen nada” de Del Sol FM, donde declaró: “Como equipo de economía de Lacalle Pou hemos tenido diálogo constante con las agencias calificadoras de riesgo en estos cinco años, y lo que más pedimos es que no nos bajen la nota porque necesitamos tiempo. No nos bajaron la nota porque nos han dado tiempo”.

Además, el documento del Partido Independiente agrega las palabras del ministro de Economía Danilo Astori que declaró en la web oficial que la "única forma" que tiene Lacalle Pou de aplicar su programa de gobierno es con un "feroz recorte del gasto público”, lo cual generó polémica. Al respecto, citan declaraciones del Prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, “quien admitió el error” en agosto pasado en diálogo con Radiomundo: “Creo que fue un título que no debió haber sido así".

En tanto, también recoge las declaraciones del director de la Secretaría de Comunicación de Presidencia, José Luis Veiga. Este miércoles dijo a La República: “Me sorprende que se sorprendan ahora de esto, la página de Presidencia siempre ha estado abierta a todas las opiniones, incluso de los políticos opositores, empresarios, organismos, publica los datos buenos y los no tantos, es la página política del gobierno". "¿O acaso ahora al gobierno se le puede criticar y no se puede defender? No lo comprendo”, añadió.

El documento señala “la gravedad e irreparabilidad del daño” presentado mediante una conducta “abiertamente inconstitucional”, que se le atribuye al gobierno.