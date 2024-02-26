Mieres pidió a Bergara que hable "con la verdad" y sin "inventar cifras" por número de trabajadores informales

Redacción El País

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, respondió este lunes a los dichos del senador y precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio, Mario Bergara, que había manifestado que el 90% de los nuevos puestos de trabajo generados en el último año eran informales.

"En el último año aumentó el empleo, 30.000 y pico de puestos de trabajo más. Lo que ellos no dicen es que el 90% de eso es empleo informal. Y eso significa salarios bajos, significa que no se generan recursos jubilatorios, significa que no se genera acceso a los servicios de salud. O sea, empleos de baja calidad y perspectiva dudosa", apuntó el senador y precandidato en un acto del Comité General del Pueblo en Ciudad de la Costa, consignado por el periodista Leo Sarro.

Al respecto, Mieres indicó que la taza de informalidad en 2023 fue de 21,3%. "Mientras que cuando gobernaba el Frente Amplio era 25%. Hay 40.000 trabajadores informales menos que en 2019. Más trabajadores con derechos en este gobierno. Aunque no les guste", escribió junto a sus declaraciones en X (antes Twitter).

El senador @Mario_Bergara falta a la verdad cuando dice que aumentó la informalidad. Hoy es 21,3%, mientras que cuando gobernaba el @Frente_Amplio era 25%. 40 mil trabajadores informales menos que en 2019. Más trabajadores con derechos en este gobierno. Aunque no les guste pic.twitter.com/4jSOotALOM — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) February 26, 2024

"Estamos mucho más altos que en la época del Frente Amplio, o sea que ese 21,3% además implica un número de informales de 40.000 menos que en la época del FA. Es decir, en la época del FA había 400.000 trabajadores informales, ahora hay 360.000 trabajadores informales", destacó el ministro y señaló que esta cifra es "a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis".

Asimismo apuntó a que "es cierto" que el porcentaje de trabajadores informales que ingresaron en 2023 es mayor al del 2022. "Por la sencilla razón de que hay más gente en el mercado de trabajo y llega un punto en el que seguimos creciendo en puestos formales pero seguimos también crecen los puestos informales", explicó.

Lamentó así que se "busque la crítica" en un tema en el que "deberían estar todos contentos". "Debería de estar contento el economista Bergara, porque más empleo es mejor para la gente y yo no le puedo aceptar que diga que entonces ahora hay menos gente que tiene derechos, derecho a la jubilación, derecho a la seguridad social, derecho al seguro de paro. Al revés. Hay muchos más que en la época que gobernaban ellos, por eso no lo puedo dejar pasar, porque esta campaña creo que está bien que sea intensa, pero con la verdad, no inventando cifras, no inventando problemas donde no los hay", subrayó.