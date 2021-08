Mieres criticó paro del Pit-Cnt: "No está en sintonía con la preocupación de la gente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Están en su derecho pero se equivocan", dijo este viernes el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, en referencia al paro que realizará el Pit-Cnt el 15 de setiembre.

"El mundo ha vivido una crisis muy profunda, no es una situación particular de Uruguay", dijo el ministro en conferencia de prensa y recalcó que el país ha tenido una performance bastante mejor que la gran mayoría del resto del mundo.



En ese sentido, consideró que estas medidas, "que son de las más potentes", no "ayudan" ni "están en sintonía con lo que a la gente le preocupa", opinó.



De todos modos, remarcó: "Tienen todo el derecho de tomar las medidas de protesta o reclamo que les parezca".



El Pit-Cnt convocó un paro general con movilización para el 15 de setiembre en reclamo de "soluciones" al gobierno en materia de "trabajo, salud, en defensa de la educación pública, vivienda digna, salario, defensa de las empresas públicas y contra el hambre", indicó la central sindical en sus redes sociales.