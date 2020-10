Michelini y la LUC: "prefiero a los gurises juntando firmas" a que "se enfrenten con la policía"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rafael Michelini, secretario político del Frente Amplio, dijo que prefiere "a los gurises juntando firmas" a que "se enfrenten con la policía", luego de que su fuerza política resolvió apoyar el referéndum del Pit-Cnt contra la Ley de Urgente Consideración (LUC).

"Yo prefiero a los gurises y gurisas juntando firmas, se gane o se pierda, a que se enfrenten con la policía. Cuando ves que tu padre pierde el trabajo, cuando ves que tu madre pierde el trabajo, cuando te recortan el salario, cuando empezás a no poder pagar el alquiler, se te viene el mundo abajo. No estoy hablando de los tres millones y medio de habitantes, ni siquiera de la mitad, pero con que en Uruguay un 10% la pase muy mal los jóvenes van a salir y yo los prefiero juntando firmas", valoró en "Desayunos informales" (Canal 12).

Asimismo, el secretario político del FA planteó: "Pasó en Chile, pasó en Colombia... Se juntan con el celular. Se juntan en un minuto. ¿Por qué no va a pasar en Uruguay?".

"El Frente Amplio, el partido más importante de la sociedad, tiene hoy algo muy superior a si gana o no gana las elecciones: que el país cuide su democracia, cuide su libertad y transite en forma pacífica. La cosa se está poniendo caldeada. Yo creo que el Herrerismo, o la coalición herrerista, no entiende a la sociedad uruguaya. Se está llevando a los empujones a esa sociedad batllista. La LUC fue un atropello: meter todo eso en una ley. Nos canalizamos en esto de forma pacífica a través de las firmas, me parece bien", indicó.

Michelini sostuvo que "el pueblo uruguayo es un pueblo tranquilo hasta que le tocas el alma" y subrayó que "en la dictadura fue el primer país que le votó negativamente a la dictadura".



"Si le va a tocar el alma, se va a poner complicado. Ojalá me equivoque", añadió.