Michelini dijo que hablará con Larrañaga por aglomeraciones y esto contestó el ministro

"No queremos problemas con la Policía", indicó el secretario político del Frente Amplio, Rafael Michelini, luego de reiterar que si los plazos para recoger firmas en contra de la Ley de Urgente Consideración (LUC) no se amplían, entonces los militantes van a aglomerarse. Es por esto, explicó, que se comunicará primero con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, con quien buscará definir protocolos.

"Vamos a hablar con Larrañaga para generar los protocolos correspondientes y que no haya ningún tipo de problema", dijo Michelini en rueda de prensa.

El dirigente frentista indicó que si la suspensión del plazo no se da, entonces deberán "salir a los barrios" y en ese caso "seguramente la Policía, el Ministerio del Interior, van a considerar que eso es aglomeración", expresó.

"Por supuesto que nosotros salimos con todos los cuidados sanitarios, pero si lo consideran aglomeración vamos a tener problemas con la Policía (...) Lo que no queremos es que haya problemas y la forma de hacerlo es advertir que se nos va a considerar que nos vamos a estar aglomerando", indicó.

"La autoridad nos puede considerar aglomerados, no es que nosotros no vayamos a salir con toda la distancia y características sanitarias necesarias", dijo y agregó: "La advertencia cumplió su objetivo, nosotros vamos a defender a nuestros militantes en las calles y no queremos problemas con la Policía".

Consultado sobre si considera inevitable que la Policía tome como aglomeración la reunión de algunas personas incluso aunque estén cumpliendo los protocolos, Michelini respondió: "No creo en las brujas, pero que las hay, las hay".

"Ya tuvimos problemas en alguna mesita en el interior cuando vinieron a pedirle identificación a algunas personas. Bueno, esas cosas no pueden pasar más", dijo el secretario político y aseguró que no se denunció el caso porque "el jefe de Policía del departamento pidió disculpas".

Por su parte, el ministro Larrañaga respondió a la reafirmación de Michelini respecto a las aglomeraciones y expresó: "Frase amenazante, provocadora y promotora de enfrentamientos".

A través de su cuenta de Twitter, el jefe de la cartera consideró que, además, es "injusta con la tragedia que vive el país" y agregó: "Muy lamentable, y encima, la reafirma".

Frase amenazante, provocadora y promotora de enfrentamientos.

Injusta con la tragedia que vive el país.

Muy lamentable, y encima, la reafirma. pic.twitter.com/wCsy5jvCI1 — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) April 9, 2021

Como Larrañaga, fueron varios los dirigentes políticos tanto de la oposición como del oficialismo que reaccionaron tras los dichos del secretario político del Frente Amplio, entre ellos el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

En marzo el Parlamento votó la extensión del límite al derecho de reunión, previsto en el artículo 38 de la Constitución, por 120 días. De esta forma, se da potestad a que la Policía actúe en casos de aglomeración.