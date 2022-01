"¿Qué medidas quieren?", respondió Lacalle a críticas por manejo de la pandemia ante suba de casos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Se piden medidas. ¿Qué medidas quieren?", señaló este martes al mediodía el presidente Luis Lacalle Pou ante las críticas que han surgido de la oposición por el manejo de la pandemia en un contexto de alza de nuevos casos por la irrupción de la variante ómicron de covid-19.

"Que se digan cuáles son las medidas que se quieren, y como siempre las podemos discutir", subrayó el mandatario en rueda de prensa desde San Javier (Río Negro) donde se reunió con el filántropo estadounidense Gilbert Butler de instalar un proyecto ecoturístico en islas del río Uruguay.

"Entiendo los reclamos, no le tengo temor a ningún debate político. El día que un dirigente político le tenga temor a ello es que se equivocó de oficio o profesión. No quiere decir que esté de acuerdo con algunas o muchas cosas que se plantean, sobre todo cuando tiran un centro y no cabecean", expresó.

En línea con lo que expresó este lunes de noche en conferencia de prensa, Lacalle Pou indicó que se han tomado las medidas farmacológicas que estaban al alcance del gobierno. También aseguró que observa un panorama "optimista" de lo que suceda en las próximas semanas respecto al avance del covid-19 en Uruguay, aunque enfatizó: "Preferimos estar con la guardia en alto".

El presidente puntualizó que hay un 76% con dos dosis anticovid, y que entre vacunados y agendados se llega a 51% para las terceras dosis en próximos días. Además, recordó que comienza próximamente la inmunización a menores de entre 5 a 11 años, donde hay más de 113.000 agendados de 320.000 habilitados para recibir vacunas con el objetivo de "poder empezar las clases normalmente".

"Si además se cuidan en medidas no farmacológicas, en una variante que no es agresiva y letal como han sido las otras, que ha demostrado en otros países que hay un contagio masivo y después baja, por ahora estamos viviendo una temporada turística por suerte bastante buena según nos dicen los operadores", añadió.

Aseguró que el corredor sanitario con Argentina que anunció ayer "está avanzado", aunque puntualizó que hay que ser "muy delicado" con el formato. "Es específico de gente que tiene coronavirus acá, es argentina, tiene que alquilar un hotel, gastos excesivos, tiene su casa del otro lado", recalcó.

Relacionamiento con el FA y el resto de la coalición

Por otro lado, consultado sobre el relacionamiento político, y puntualmente con el presidente electo del Frente Amplio, Fernando Pereira, con quien se reunió el 30 de diciembre destacó que el diálogo fue "normal" y "a la uruguaya". Destacó que si bien "no se rompió" el diálogo con la principal fuerza de oposición, "es obvio que no había tan buena relación" con Javier Miranda, presidente del Frente Amplio.

"No llevemos esto a temas personales. Es sano que en Uruguay los partidos políticos se hablen entre todos", subrayó el presidente.



También valoró que la coalición oficialista "hay buena relación y buen vínculo" entre los socios de la coalición. Indicó que se "está cumpliendo" el Compromiso por el país, documento de los cinco partidos en el gobierno.

Los temas por "fuera" de ese texto - y nombró la ley forestal - es donde "cada partido político, que tiene sus matices". "Sino seríamos el mismo partido", apuntó.