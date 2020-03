Las medidas del gobierno para impedir que entren extranjeros contagiados con Covid-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de Presidencia Álvaro Delgado enumeró cuáles son las medidas que está tomando el gobierno uruguayo en las fronteras para evitar que el contagio de coronavirus, que ya dejó más de 20 personas infectadas, avance en el país.

La primera medida que se tomó fue determinar cuáles son considerados países de riesgo para tener un mayor control de las personas que llegan desde esas zonas del mundo. A su vez se suspendieron los vuelos que vienen desde Europa, una medida que comenzará a regir a partir de las 00:00 del viernes. Hasta ese momento podrán regresar los uruguayos que quieran volver al país.

A su vez se implementaron controles en el Aeropuerto de Carrasco y el Aeropuerto Laguna del Sauce. "Se instaló un software que permite la trazabilidad de los pasajeros para saber no de dónde embarcan sino el origen de ese pasajero", indicó Delgado en diálogo con Informativo Sarandí.



"A aquellos que vienen de zonas que se catalogaron de riesgo por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS más los países de riesgo que determinó el Ministerio de Salud Pública y el gobierno se les hace un seguimiento a domicilio, se cuarentenan por 14 días, se les hace el muestreo y a aquellos que tienen síntomas se derivan", indicó.



Dalgado expresó además que "hay un trabajo informático muy importante para saber exactamente dónde están las personas para poder hacerles el muestreo correspondiente sin que tengan que moverse y salir de la cuarentena. El arma más importante es la prevención", aseguró.



Por otra parte se realizó una determinación conjunta con Brasil y con Argentina para tener un mayor control de las fronteras con ambos países. Para eso el presidente Luis Lacalle Pou mantuvo en la tarde de ayer lunes una videoconferencia con los jerarcas de los países de la región.



"Con Brasil hay una frontera seca que es complicadísima. Estamos hablando con los intendentes para realizar una acción binacional en las ciudades que son binacionales, si no se trabaja de los dos lados es muy difícil complicado encarar el tema".



De todas maneras, indicó Delgado a Informativo Sarandí, "ayer se elaboró un protocolo de paso de frontera un poco más abajo de la frontera seca con Brasil, en las carreteras, con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, Salud Pública y Ganadería para hacer controles en los pasos de frontera".



"No está cerrado con Brasil, pero sí buscamos medidas de control y prevención. Además se mantienen las medidas generales de control sanitario", agregó el secretario de Presidencia.



Por otra parte sí se realizó un cierre de fronteras con Argentina, indicó Delgado y explicó: "Argentina tomó una medida unilateral que fue cerrar sus fronteras. Cuando empezamos a averiguar vimos que era el cierre de personas extranjeras (no argentinos) pero solo para entrar, no era un cierre de fronteras para salir", indicó.



"Entonces pasó que ayer hubo que hacer un control de seguimiento, cuarentenarlos y hacerle los análisis a gente extranjera que venía desde Argentina para acá", indicó Delgado y explicó que si no se cerraba la frontera entonces Uruguay iba a "terminar siendo un lugar de tránsito y ahí se podía generar el contagio. No podemos ser un centro de distribución", aclaró.



Las fronteras están cerradas para pasajeros extranjeros tanto en la vía terrestre como aérea y fluvial. Esto no incluye a los uruguayos que quieran entrar al país ni a la mercadería.



Delgado enfatizó en la importancia de que haya poca movilidad entre las personas ya que, aseguró, es una de las principales medidas para evitar el contagio, así como mantener una buena higiene y cumplir con las condiciones de cuarentena en caso de ser necesario.