Medidas del gobierno para asegurar ingresos a unipersonales y aliviar a los inquilinos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Seguimos tomando medidas para paliar la situación económica de miles de uruguayos” que “hacen a un reclamo que es justo” dijo anoche en conferencia de prensa, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, al hacer varios anuncios.

El objetivo es presentar más herramientas que permitan sobrellevar la crisis producto del coronavirus en Uruguay, habían dicho el miércoles a El País diversos jerarcas del gobierno al adelantar las medidas, algunas anunciadas ayer y otras en las que se sigue trabajando.

Por un lado, está un seguro por cese de actividad que comprende a unas 67.000 unipersonales, monotributistas, sociedades de hecho y SRL de hasta dos personas y microempresarios (Literal E), sin dependientes a cargo. A esas empresas la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) dará a modo de préstamo en Unidades Indexadas (UI) a la inflación, el equivalente a $ 12.000 por abril y mayo. Ese crédito se devolverá a partir de julio en 24 cuotas a través de los aportes que la empresa realiza al Banco de Previsión Social.

Por otro lado, a unos 10.000 monotributistas y sociedades de hecho Mides (aquí hay cuidacoches y artistas callejeros entre otros), se les dará un subsidio también a través de la ANDE equivalente a 1,5 Bases de Prestaciones y Contribuciones ($ 6.779) por mes durante abril y mayo. Como es un subsidio, no se devuelve.

“La gente que está en seguro de paro, la gente que perdió su ingreso principal, y es inquilino tiene un problema con los alquileres”, dijo Lacalle Pou previo a anunciar que se tomarían medidas para ayudar a aquellos que cuentan con garantía de alquiler de la Contaduría General de la Nación (CGN) y otras respecto a cuotas de préstamos para vivienda del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).



Una fuente del gobierno explicó a El País que quienes tienen crédito con la ANV pueden optar por pagar sus próximas dos cuotas, accediendo a un descuento del 10% -que llega al 20% si la persona es buena pagadora-, o pueden elegir entre otros dos caminos: diferir estas dos cuotas para el final del préstamo sin mora ni recargo, o que se distribuyan entre las cuotas que restan saldar.

En estos últimos dos casos, la persona deberá una vez que finalice la emergencia sanitaria y de acuerdo a lo que se comunique desde la ANV, concurrir al organismo para firmar el convenio que corresponda.

La semana pasada, el BHU había resuelto postergar el 50% de la cuota de abril para el final del crédito sin intereses. A su vez, no pagar la cuota de abril (el 50% que no se posterga) no generará multas, recargos ni mora por 180 días.

Banco Hipotecario del Uruguay. Foto: Archivo El País.

Para los que alquilan con garantía de la CGN, “el Estado les va a sustentar un 50% y después habrá un subsidio para el otro 50%” del alquiler, dijo Lacalle Pou.

Se trata de “un esfuerzo económico importante”, para “miles y miles” de personas que alquilan, dijo a El País una fuente del gobierno. La anterior titular de la CGN, Laura Tabárez, informó a El País que al cierre de su gestión a fin de febrero habían unas 45.000 personas que alquilaban con garantía del Estado.

Lacalle Pou destacó la labor del equipo del Ministerio de Vivienda en estas medidas.



Por último el presidente se refirió a la medida del Banco Central (BCU) de reducir los encajes (porcentaje de los depósitos que los bancos deben inmovilizar en el Central) para aquellos bancos que hagan crecer el crédito respecto al que tenían a fin de febrero. “Para que de alguna manera se afloje el cinturón”, dijo Lacalle Pou.



El BCU estima que desembolsaría a los bancos unos $ 14.000 millones (US$ 318 millones) si el incremento del crédito alcanza el tope dispuesto.

En ese sentido, ayer asumió el nuevo presidente del Banco República, Salvador Ferrer y el nuevo director, Pablo Sitjar. Ferrer dijo que ya se trabaja “en nuevas medidas de apoyo crediticio a micro, pequeñas y medianas empresas” al que podrían acceder unos 7.400 clientes del banco. Para los clientes más grandes se trabaja “caso a caso, dispuestos a buscar la mejor solución, conscientes de la compleja situación por la que atraviesan”, agregó.