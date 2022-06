“Me voy a poner el overol todo lo que sea necesario para recuperar al Partido Colorado”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El abogado penalista y exedil del Partido Colorado en Montevideo afirmó que el fenómeno político-electoral generado por el exministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, demostró que el Frente Amplio “sangra por el centro”. Ojeda llamó a los colorados a trabajar por la reconstrucción del partido, destacó el rol clave que hoy juega el expresidente, Julio María Sanguientti, en la arena política y cuestionó a jerarcas de la IMM por rechazar el proyecto de una isla. “Fomentan la creación de una grieta en el país”, dijo Ojeda a El País.

-Su abuelo Peter Spitz, era un conocido abogado de la City. ¿Fue por él que siguió la carrera de abogacía?



-No lo conocí a mi abuelo. Falleció cuando era pequeño. Las referencias que tengo de él son por mi madre. Lo que sí tengo de él es un adorno de escritorio constituido por un perro de bronce sobre un mármol. Quedó ese objeto por una cuestión sentimental.



- ¿Por qué decidió ser penalista?



-Eso comentó a decantar cuando cursé derecho penal en la Facultad. Me acerqué a un grupo de estudiantes que organizaba congresos sobre derecho penal y comencé a engancharme. Y una cosa llevó a otra y terminó siendo vocación de vida.



-El Derecho Penal es una materia que genera sinsabores. Usted debió renunciar a la defensa de un imputado de la Operación Océano.



-Yo reivindico mucho la profesión que elegí y en particular el ejercicio del Derecho Penal. Es mi vocación. No me da ningún tipo de vergüenza el ejercicio del derecho. Mi salida de esa defensa (en Operación Océano) tuvo que ver por cuestiones personales mías. No con que la materia penal genere sinsabores. A veces la gente se llena la boca con los derechos humanos y el derecho a una defensa (en un juicio) es un derecho humano principal.

-¿Por qué el ejercicio del derecho penal es impopular? ¿Por que la población cree que los penalistas son simples saca presos?



- No me considero un sacapresos en lo más mínimo. De hecho, desde cambió el Código Proceso Penal en 2017, también formulamos muchas denuncias. A veces, lo que pasa, es que la gente nos termina asociando con las cuestiones que uno está defendiendo y eso es bastante injusto. Tan injusto como prejuzgar a una persona por la acusación que recibe.



- Si usted tiene que definirse como penalista, ¿cuál de las dos opciones elegiría. ¿Confrontativo o dialoguista con la contraparte?



-Las dos según el caso. Pragmático me definiría. Lo que queremos son los mejores resultados para la gente que defendemos. Eso es lo único que importa.



-Usted es considerado un abogado mediático. ¿Considera que le da réditos ese perfil o le juega en contra?



-No me considero un abogado mediático como una concepción autónoma. Básicamente hoy y más a partir del cambio del proceso penal, sostener que la opinión pública no juega un papel en la resolución en la Fiscalía o en un Juzgado es negar la realidad. Decir que un juez o un fiscal resuelven un tema de la misma manera con 50 cámaras arriba del escritorio, es negar la realidad. Parte una defensa puede ser llevar adelante alguna acción a nivel público. Reivindico usar las herramientas que tenemos.



- Un reconocido catedrático de Derecho Penal dijo que había decidido retirarse porque los juicios penales se ganan en la prensa y no en los juzgados. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?



-Creo que no es sí. Tiene que ver lo que pasa afuera (la opinión pública) pero la experticia en el trabajo tiene un valor. Pero también hay que atender el reclamo de la opinión pública.

Andrés Ojeda. Foto: Darwin Borrelli.

-Jorge Díaz, entonces fiscal de Corte, señalaba que una parte del juicio se ganaba en la opinión pública. ¿Es así?



-La opinión pública sí tiene incidencia. Es parte de la cosa. Sería irresponsable de nuestra parte desatender una realidad consumada y más a partir del cambio de Código de Proceso Penal. Hoy el sistema penal es como tomar mate en bombilla de vidrio. Se ve todo. Como se ve todo, la opinión pública opina y reclama mucho más. Por eso, todos los que intervienen deben dar información cierta sino está dejando que se llene con prejuicios lo que no le dicen. Eso está estudiando. No lo digo yo.



-Usted defendió al exguerrillero Amodio Pérez. ¿Creía en su inocencia?



-La Justicia uruguaya sostiene la inocencia de Amodio Pérez. No es una opinión mía. A punto tal que Amodio Pérez cobró una indemnización por prisión indebida.



- ¿Hay algún tipo de cliente que usted no defendería? ¿Un violador serial?



-Esto es caso a caso. Es tan injusto que un violador serial quede libre como que un acusados de violador serial inocente vaya preso. Pero lo que más hacemos son temas de corte empresarial. Ese es el perfil que elegimos.



-Usted está vinculado al Partido Colorado, fue edil, fue asesor de seguridad, estuvo cercano a Talvi. ¿Se presentará como candidato al Parlamento en las elecciones?



-No lo sé. Eso es para definir más adelante. Lo que tengo claro es que no me voy a bajar del barco en un momento difícil. Sí tengo claro que me voy a poner el overol todo lo que sea necesario para sacar adelante al Partido Colorado. La salida de Ernesto (Talvi) fue un cimbronazo fuerte. Todavía no hemos terminado de recomponernos de eso. No tengo miedo de decir que quiero ser protagonista de la reconstrucción partidaria y de lo que se viene. ¿En qué lugar? Veremos qué pasa y qué nos toca.

-¿Quien puede ser el salvador del Partido Colorado?



-Salvador no. Trabajemos todos para adelante y él que se despegue encabezará el partido.



-¿Sanguinetti puede ser una persona clave en ese proceso?



-Sanguinetti va a ser clave siempre. Él ya ha dicho que no está para otra carrera electoral y es bastante comprensible. Bastante estuvo en la anterior. Su presencia es fundamental hoy. Y empuja el carro en todas las circunstancias. Él (por Sanguinetti) es la razón por la cual me dedico a esto.



-¿El fenómeno Talvi qué dejó en el Partido Colorado además de su crisis interna?



-Talvi demostró que el Frente Amplio sangra por el centro (del espectro político). El Partido Colorado debe mostrarse como una opción seria de centro.



-¿Pedro Bordaberry podría ser el dirigente que traiga los votos que precisa el Partido Colorado?



-Pedro es una persona de lujo. Todo lo que toca lo deja andando un 100%. Pasó en el Parlamento, en la Asociación Uruguaya de Fútbol y ahora en el Club Torque. Ha mostrado un poder de organización superlativa.

El abogado penalista y exedil del Partido Colorado, Andrés Ojeda. Foto: Darwin Borrelli.

-Usted fue edil y conoce de temas municipales. ¿Qué opina sobre la decisión de la intendenta Cosse de rechazar el proyecto de construir una isla frente a Montevideo?



-Lo que me generó mucha tristeza fue el argumento público que usó uno de sus jerarca cuando dijo que el proyecto de una islas sugiere la idea de que ese va a ser un lugar reservado a un público de altísimo nivel. Me parece una afirmación desafortunada e infeliz. Mucha gente se sorprende de que Uruguay no tiene esa grieta famosa que tiene Argentina. Sin embargo tenemos militantes de la grieta. Están desesperados por generarla. Buscan despegarnos de un determinado público que ellos quieren monopolizar. La ciudadanía uruguaya no ha comprado la grieta. Y eso me alegra mucho.