"Me equivoqué": Valenti acusó a Bordaberry de estar detrás de intimación de MGM y luego dio marcha atrás

"Me equivoqué". Así terminó esta mañana el fuerte cruce en redes sociales que protagonizaron Esteban Valenti, responsable de la comunicación de la campaña por el 'Sí' para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), y Pedro Bordaberry. El exlegislador colorado, ministro y hoy asesor externo de Montevideo City Torque, había sido acusado por Valenti de estar detrás de la intimación que inició el estudio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) para que se deje de utilizar la imagen de la Pantera Rosa en la contienda.

Valenti publicó anoche un posteo desde la campaña por el 'Sí' que indicaba en letras rosadas, acompañado de una jirafa del mismo color: "Como estamos creciendo, el estudio de Bordaberry que representa a la transnacional Metro-Goldwyn-Mayer nos prohibió el uso de la Pantera Rosa".



Y la respuesta de Bordaberry no tardó en llegar. "Mentiroso compulsivo estás desesperado; no tengo nada que ver con estudio jurídico alguno; busca por otro lado, nabo", escribió.

Este martes de mañana, el publicista que ha participado en varias campañas de comunicación de la izquierda desde 1985 reconoció que se equivocó de estudio jurídico, pero apuntó que "todos los días" les "prohíben o impiden algo nuevo".

"Me informaron mal y me equivoqué sobre qué estudio representaba a la Metro. Ahora, no es nada grave representar a la MGM, no son delincuentes, ni creo que le moleste a ningún estudio representarlos. Y el fondo sigue allí, nos prohíben o nos impiden todos los días algo nuevo", tuiteó Valenti en esta jornada.

Valenti también indicó esta mañana en la misma red social que la Pantera Rosa "se utilizó ampliamente y sin ningún problema en la campaña del referendum por ANCAP en el 2003" y que "ahora se despertó el león transnacional".



Este lunes, el publicista había escrito en la misma red social: "Nada menos que la Metro Glodyn Mayer la transnacional del león se vino con todo a prohibir el uso de la pantera rosa. Que triste debe estar...el felino rosado, ahora que tenía un revival. Nosotros no la utilizamos".



El País informó este lunes que MGM a través de su apoderada legal en Uruguay, Carmela Bacot, presentó una intimación recordando que son dueños de los derechos de autor del personaje y exigiendo que deje de utilizarse.



Fernando Gambera, integrante del secretaríado del Pit-Cnt, declaró ayer a El País que no usaron "sistemáticamente" la imagen ni la música de La Pantera Rosa. Además, se decidió revisar todas las publicaciones en Internet para eliminar aquellas en las que aparezca el personaje. El sindicato de funcionarios de Ancap (Fancap), según publicó en sus propias redes, utilizó la imagen de La Pantera Rosa en un acto en Paysandú.