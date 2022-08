Mattos dijo que quita de fondos a INIA e INAC sería "impuesto indirecto adicional al agro"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Ganadería, Fernando Mattos, aseguró que de aprobarse la quita de fondos del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y al Instituto Nacional de Carnes (INAC) para elevar el presupuesto de la Universidad de la República como se maneja en Diputados se estaría activando un "impuesto indirecto adicional al sector agropecuario", e "incumpliendo" una promesa de campaña de no aumentar los tributos.

En entrevista con Valor Agregado (Radio Carve) Mattos adelantó que la bancada del Partido Colorado "no va a acompañar la fuente de financiación que se propuso en un principio".

Esto en referencia a que legisladores de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda decidieron el martes que un porcentaje del ingreso que recibe el INIA a través de un impuesto vaya para Udelar, con el objetivo de eliminar el adicional del Fondo de Solidaridad. Además, se pretende transferir fondos del INAC para el financiamiento de proyectos de tecnología y, entre otros, el Hospital de Clínicas. La medida generó sorpresa en la coalición y todavía está en negociación.

"Sería realmente absurdo que nosotros desde el sector agropecuario, con toda la carga tributaria ya existente en el agro, tuviéramos que financiar por vía indirecta recursos para Udelar y el Hospital de Clínicas", remarcó Mattos, quien puntualizó que esto es "sin discutir el destino final" de esos fondos.



Y dio un paso más: "Esto, en forma indirecta, nosotros interpretamos que de votarse de esta manera estaríamos realizando un impuesto indirecto adicional al sector agropecuario, porque recursos que surgen del agro no estarían retornando al sector y sí se estarían redireccionando hacia otros sectores de la sociedad y la economía".



Ante la consulta de que si esto sería un incumplimiento de esta administración de no incrementar impuestos, Mattos retrucó: "Exactamente". "En ese criterio creo que tenemos que tener coherencia. Se deberán encontrar fuentes de recursos de otro origen, porque en la discusión aquí surge que algunos legisladores nos tanteaban la insistencia de fondos de reserva", dijo, e insistió: "No se puede hacer investigación sin recursos".



Para Mattos, no se deben "realizar transferencias sectoriales del sector agropecuario hacia otros sectores de la economía". "Estamos absolutamente opuestos a que se utilicen desde la institucionalidad agropecuaria la fuente de recursos de las reservas correspondientes a estos institutos", aseguró en referencia a INIA e INAC.



El asunto no solo quedó a nivel parlamentario, porque adelantó que lo habló ayer con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y aseguró que ella está en "coincidencia". "Quedó claro que la posición de la ministra Arbeleche es de no estar gravando a la institucionalidad agropecuaria para esta finalidad", remató.