Mato recordó cruce con Lema, se refirió a la "violencia política" y generó respuesta de diputadas oficialistas

Este lunes la Cámara de Diputados celebra una sesión ordinaria con la asunción en la Presidencia del cuerpo del frenteamplista Alfredo Fratti en sustitución del nacionalista Martín Lema.

Cada representante expuso por qué elegía a Fratti, y cuando llegó el turno de la diputada del Frente Amplio Verónica Mato se refirió a Lema y lo felicitó y agradeció por su trabajo, pero a posteriori dijo: "La verdad sería una hipócrita y no lo soy si no le dijera que usted me demostró, que vos me demostraste, lo solas que estamos las mujeres políticas en esta cámara y me hiciste sentir en carne propia lo que es la violencia política, lo que es ir a un lugar o a otro y que te reconozcan porque un señor te hizo callar. Como tu dijiste uno no puede dejar de ser quien es. Lamentablemente el machismo es una realidad en este país así que espero que en esta presidencia, canario Fratti, luchemos también para que el micromachismo se vaya de esta cámara".

De esta manera, Mato recordó un episodio que la tuvo a ella y a Lema como protagonistas meses atrás en el Parlamento. En junio, durante la media hora previa a una sesión en la que se interpelaría a varios ministros por la inversión de la empresa UPM en Uruguay, la diputada Mato habló de la violencia de género y argumentó que a lo largo de la historia "a las mujeres las han querido silenciar".

Martín Lema, diputado del Partido Nacional. Foto: Fernando Ponzetto - Archivo El País

"En este corto período de tiempo, he tenido que presenciar cómo la voz de nosotras parlamentarias no es escuchada en este recinto", señaló. Ante esto, Lema pidió no usar "expresiones hirientes" y solicitó que se aplique el artículo 73 de la Constitución que establece que "si un orador falta al orden, incurriendo en personalismos, expresiones hirientes o indecorosas, el Presidente, por sí o a indicación de cualquier Representante, lo llamará al orden". Dicha decisión generó polémica y fue el punto de inicio para otros cortocircuitos que tuvo la sesión.

Las palabras de Mato este lunes provocaron que la diputada del Partido Nacional Nancy Núñez señalara: "Yo pensaba qué lo definía al diputado Lema y pensaba más en sus valores personales más que en sus valores profesionales que están absolutamente descartados y a la vista dada la sobriedad de la presidencia que ha llevado adelante y en este sentido como mujer debo discrepar absolutamente con la diputada preopinante en el sentido de que la característica fundamental y como persona que yo encontré como mujer y legisladora del interior y sin experiencia, fue el gran compañerismo y la caballerosidad del señor Lema en todo momento fue un compañero muy cercano y sobre todo muy respetuoso de la mujer y la bancada femenina así que discrepo absolutamente con la señora diputada y quiero destacar los valores personales como ser humano, compañero, muy cercano a todos nosotros".

A su turno, la diputada de Cabildo Abierto Silvana Pérez dijo al respecto: "Escuché algún comentario, por supuesto que aislado, sobre algo que no estoy de acuerdo. Creo que hay algo que te define Martín y que es justamente lo respetuoso que sos y lo que has hecho en esta cámara a modo de igualdad con todos los integrantes y legisladores, acá nadie por ser hombre o mujer tiene distinta atención y justamente esa tarea legislativa hace que uno resalte en la tarea. Es por un tema de capacidad de trabajo y no por un tema de género. Así que lo que es injusto me gusta también resaltarlo".