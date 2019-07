Martínez maneja dos nombres para la fórmula: una es del FA y la otra vinculada a movimientos sociales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato por el Frente Amplio Daniel Martínez se reunió esta mañana con el secretario general del Partido Comunista Juan Castillo para terminar de definir la fórmula presidencial oficialista que prevé anunciar en las próximas horas. El sábado Martínez viajará a Estados Unidos y quiere tener resuelta la fórmula antes.

"A los comunistas Daniel Martínez nos dijo que evaluaba tomar la decisión entre 2 nombres", dijo Castillo a El Pais tras el encuentro. Fuentes del Frente Amplio dijeron que una es del partido y otra es vinculada a la sociedad o movimientos sociales.

Martínez se entrevistó con los principales líderes (Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori) y la mayoría de los sectores que componen la coalición.

El secretario general del Partido Comunista dijo hoy a la prensa que Martínez "trabaja sobre una hipótesis que en el correr de las horas espera poder tener resuelta", afirmó.

Castillo dijo que el Partido Comunista le transmitió que es necesario que se "termine" con "la manipulación de nombres en los medios de comunicación sobre candidatos o candidatas porque no hace bien". "Nosotros no vinimos con un nombre. No vetamos ninguno. Lo que queremos es que se resuelva", agregó.

Dijo que "Daniel no manejó como uno de los nombres posibles" a Carolina Cosse. "Tiene algún nombre un poco más claro, pero son anuncios que tiene que hacer quien fue electo como candidato". "Al final de la jornada de hoy o a más tardar mañana lo dará", concluyó.