Martínez y Cosse en disputa por perfil tecno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Daniel Martínez y Carolina Cosse tienen “celos ingenieriles” reveló la vicepresidenta Lucía Topolansky en julio del año pasado. A pocos días del inicio formal de la campaña del Frente Amplio y de acordado una especie de “pacto de no agresión”, los precandidatos chocaron por la propuesta para transformar la vieja estación de AFE en “Silicon Valley”.

Cosse es ingeniera electricista y cuenta con un máster en ingeniería matemática. Martínez es ingeniero industrial y se especializó en automatización y robótica. Ella, en uno de los primeros discursos que realizó para posicionarse como candidata, afirmó que el gran desafío de Uruguay está en prepararse para la inteligencia artificial.



Hasta ahora la bandera de la tecnología la llevó Cosse tanto en sus discursos, como en la reciente inauguración del Antel Arena donde fue la figura central del evento. Sin embargo, en las últimas horas Martínez lanzó una propuesta innovadora al anunciar que había presentado al presidente Tabaré Vázquez una propuesta para instalar un polo industrial y tecnológico en la abandonada estación de AFE, informó El Observador.



El anuncio mereció un desmentido del propio Vázquez en la web de Presidencia de la República, una lapidaria respuesta del ministro de Transporte Víctor Rossi afirmando que tiene los pies “en la tierra” y no “en el aire” y más tarde una contestación de Cosse: “No pasa por un lugar físico”. “Si hubiera que pensar en lugares, me preocuparía más por llevar esta industria al interior del país”, afirmó en conferencia de prensa ayer.



Con esta propuesta Martínez espera recuperar para sí el espacio perdido y ganado por Cosse, quien en sus oratorias se ha apropiado de un discurso tecnológico que la visualiza como una candidata que apuesta a la innovación. Fuentes cercanas al intendente de Montevideo indicaron a El País que este siempre presentó propuestas novedosas que apuntan a lo tecnológico, desde que se desempeñó como ministro de Industria en el primer gobierno de Vázquez. De hecho, citaron como ejemplo el proyecto de ley de emprendedurismo que presentó cuando fue senador socialista.



A nivel empresarial se vio con buenos ojos el planteo de Martínez. El director de Aguada Park, Francisco Ravecca, dijo a El País que si bien no conoce en detalle el proyecto considera “bienvenido” todo lo que contribuya a la innovación. “Se puede armar algo interesante que potencie la zona”, agregó.

Preocupación.

En filas oficialistas hay preocupación por el tono que va tomando la carrera electoral, que se había planteado desde un inicio como “unitaria”.



Asimismo, en los comandos de campaña respectivos restaron trascendencia a estos primeros choques y argumentaron que los diferentes puntos de vista “son naturales” cuando hay que marcar un perfil distinto entre los cuatro precandidatos (Martínez, Cosse, Óscar Andrade y Mario Bergara).

Sin embargo, en una reunión convocada por la propia Cosse en su casa de Punta Carretas, todos los precandidatos estuvieron de acuerdo en hacer una campaña cuidando la unidad y evitando entredichos que puedan poner en riesgo lo que se considera uno de los principios de la coalición.



A su vez, se plantea un interrogante por el rol que jugará Vázquez en la campaña. El presidente es bastante cercano a Cosse y hay quienes entienden que con diversos gestos que ha tenido hacia ella, muestra su simpatía a la precandidata.