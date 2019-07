Martínez anunciará mañana cuál será su fórmula: dos mujeres aceptaron la propuesta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La fórmula del Frente Amplio para las elecciones de octubre, tras días de reuniones y propuestas, está cerca de concretarse y mañana será anunciada por el candidato Daniel Martínez si bien la hora y el lugar todavía no fueron confirmados, según pudo saber El País.



Las dos mujeres a las que se les propuso candidatizarse al cargo de vicepresidentas aceptaron, aunque por el momento no trascendió cuál será la elegida para acompañar al ex intendente de Montevideo.



Una de ellas es la ex edila Graciela Villar, que perteneció a Asamblea Uruguay y que se adhirió recientemente a quien también participó de las internas frenteamplista, el ex presidente del Banco Central Mario Bergara.



La otra se trata de una mujer está vinculada a movimientos sociales y es dirigente barrial.

Este jueves, el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, informó a la prensa que tuvo una charla con Martínez y le transmitió que es necesario que se "termine" con "la manipulación de nombres en los medios de comunicación sobre candidatos o candidatas porque no hace bien".



"Nosotros no vinimos con un nombre. No vetamos ninguno. Lo que queremos es que se resuelva", agregó.