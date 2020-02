Manini y Sanguinetti volvieron a reunirse por las modificaciones a la ley de urgencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los senadores Julio María Sanguinetti y Guido Manini Ríos se volvieron a reunir este jueves para intercambiar las modificaciones que proponen el Partido Colorado y Cabildo Abierto al borrador de la ley de urgente consideración, que se comenzará a discutir en marzo en el Parlamento.

Sanguinetti dijo en rueda de prensa tras el encuentro en que también participaron por su partido los legisladores Ope Pasquet, Conrado Rodríguez y Adrián Peña, y el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech: "En términos generales no tenemos diferencias sustantivas" con el borrador de 457 artículos. Sin embargo, manifestó que proponen algunos cambios en materia de Educación, Seguridad y Seguridad Social.

Respecto a los aspectos referidos a la Educación, Sanguinetti dijo que este miércoles habló con la Federación de Magisterio, quienes están preocupados por la autonomía que tendrán frente a los cambios previstos en el borrador de la ley de urgente consideración. En esa línea, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo el sábado 16 de febrero votó “por mayoría” un paro para el segundo jueves de marzo.

“Vamos a proponer que el gobierno haga el Plan Nacional de Educación en acuerdo con el Codicen, de modo de ir salvando ese tipo de objeciones”, respondió el senador colorado, dos veces Presidente de la República.

Asimismo dijo que presentan objeciones con los cambios previstos para el Código del Proceso Penal, y con el plazo que marca el borrador para discutir la reforma en la seguridad social.

"Pensamos que poner un plazo de un año para una comisión (en referencia al 'diagnóstico preliminar' según el borrador), y otro año (para presentar un 'informe con recomendaciones') no es lo mejor porque el propio ministro (Danilo) Astori todo el tiempo desde hace dos años nos está diciendo que es urgente refinanciar el sistema, que es urgente reequilibrar el sistema... y bueno, tenemos que hacerlo".

Por su parte, Manini Ríos dijo que su partido propone modificaciones "en distíntos capítulos", aunque prefirió no detallar esos aspectos.

Consultado sobre si los cambios propuestos por Cabildo Abierto difieren mucho del Partido Colorado, señaló que "en general, en varios aspectos hay bastante coincidencia, y en otros no es que difiera, sino que hay puntos que nosotros consideramos que el PC no lo considera, y hay puntos que el PC considera que nosotros no".

En tanto, destacó que con Sanguinetti conversaron de "todo" porque "la idea es llegar a un consenso a actuar en conjunto".