Manini Ríos dijo que los contratos con UPM "merecen ser revisados"

El senador electo y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que los contratos con la empresa finlandesa UPM "fueron firmados desde una posición de debilidad y merecen ser revisados".

En entrevista con Crónicas, Manini Ríos fue consultado sobre la postura de Eduardo Lust (diputado electo por su partido), que manifestó públicamente su intención de "parar el tren y la planta de UPM".

"Lust, antes de ser diputado por Cabildo Abierto, era patrocinador de un grupo de vecinos que reclamaban por el trazado de la vía férrea, que en muchos casos afecta directamente sus derechos. Cuando se incorporó a Cabildo dejó en claro que seguía en esa tesitura y tiene la total libertad de seguir patrocinando a ese grupo. Él va a seguir con ese juicio y lo que dice es que justamente eso puede parar o demorar la planta, porque si se detiene la vía de tren, puede haber alguna consecuencia. Por supuesto que no es la idea contradecir lo que expresa el gobierno, sino simplemente seguir adelante con un juicio que ya venía desde tiempo atrás. Parte de la legalidad de nuestro país es que los vecinos puedan presentar firmas y llamar a un referéndum a ver si ese tren puede o no puede pasar en el trazado actual", respondió.

Manini Ríos destacó que "los contratos con UPM no fueron firmados con las mejores condiciones para el país".

"En el compromiso que firmamos no hay nada establecido referente a UPM, pero hay un gobierno que fue elegido por la gente que tiene su programa; las posiciones no son exactamente las mismas pero no vamos a pretender imponer nuestra visión. Sí creemos que esos contratos fueron firmados desde una posición de debilidad y que merecen ser revisados", manifestó.

"El país se compromete a realizar muchas cosas, a darle muchos beneficios a esa empresa, que no se los da a empresas nacionales que pueden aportar tanto trabajo e inversión como UPM. Hay una inequidad en cuanto al trato, pero nosotros no estamos en contra de la inversión extranjera ni de UPM. Lo que creemos es que los tratados no fueron lo suficientemente beneficiosos para el país", agregó.

La semana pasada el presidente electo Luis Lacalle Pou recibió al CEO de UPM, Jussi Pesonen, y aclaró que se cumplirá con lo acordado y buscó tratar de conseguir algún tipo de apoyo de la empresa para mejorar la calidad del agua en los cursos fluviales del Uruguay. En dicha reunión, el líder de la coalición le transmitió a Pesonen que su malestar es con el gobierno y con la forma en que negoció.