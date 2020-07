Manini Ríos tras dichos de Lust: "No podemos bajo ninguna circunstancia amenazar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos hizo referencia este martes al diputado Eduardo Lust, quien esta mañana aseguró que el partido deberá evaluar su permanencia en la coalición en caso de que el presidente Luis Lacalle Pou no acepte el pedido de destitución del fiscal de Corte Jorge Díaz. "Nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia amenazar con que si no se accede a nuestro pedido vamos a hacer tal o cual cosa", expresó.

"Indudablemente que lo que dijo el diputado Lust es a título personal", aseguró el senador y agregó: "Cabildo Abierto actúa con seriedad y responsabilidad. Presentamos esa petición porque creemos que realmente hay fundamentos para destituir al fiscal", dijo en diálogo con radio Monte Carlo.

De todas maneras, indicó Manini Ríos, se estará "a lo que decida la Presidencia de la República y no hacemos ningún tipo de amenaza con tal o cual decisión", reiteró. En caso de que Lacalle Pou no aceptara el pedido "indudablemente se perdería la posibilidad de encausar una Fiscalía de Corte que hace mucho tiempo no da garantías suficientes a los ciudadanos de que se imparta verdadera justicia" en el país.

Tres de los partidos que integran la coalición de gobierno emprendieron acciones ayer lunes que cuestionan una decisión del Fiscal de Corte, quien ordenó iniciar una investigación administrativa en torno a la fiscal de Carmelo, Natalia Charquero, por su presunta vinculación con el Partido Nacional y tras la resolución que tomó de archivar el caso del exintendente de Colonia Carlos Moreira luego de su reexamen.



A raíz de de esta situación el senador Guillermo Domenech y el diputado Lust se reunieron con el director general de Presidencia, Hebert Paguas, y le entregaron una carta dirigida al presidente solicitando la remoción de Díaz.