Lust dijo que si Lacalle no destituye a Díaz, Cabildo debería evaluar continuidad en coalición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El diputado por Cabildo Abierto Eduardo Lust consideró este martes que si el presidente de la República Luis Lacalle Pou no atiende el pedido de destituir al fiscal de Corte Jorge Díaz, el partido debería evaluar su continuidad como integrante de la coalición.

"Cabildo deberá resolver si esa situación, que se está dando y que debería cambiar, amerita que nosotros sigamos en la coalición", indicó en diálogo con el programa radial En Perspectiva. "A ese punto llego yo, Cabildo deberá evaluar con sus autoridades y en bancada y con la Junta Nacional de Cabildo", expresó.

Lust opinó que las consecuencias de que no se atienda al pedido de sacar del cargo a Díaz llevarían a evaluar los caminos a seguir, que "no son tantos". Por un lado está el de "dejarlo, como que el presidente no coincide con Cabildo, que cree Fiscalía merece toda su confianza y que no cometió ninguna infracción que amerite su destitución, o el presidente puede destituirlo".



"En el caso de que el presidente no lo destituya Cabildo puede resolver 'bueno, nosotros presentamos una denuncia, no fuimos acompañados y quedó como un hecho del pasado' o Cabildo puede resolver 'esto es tan grave, porque no estamos hablando de Antel, estamos hablando de una persona que está afectando el funcionamiento de un poder del Estado, que es el Poder Judicial, que con su actuación ha hecho desaparecer la justicia penal (...) entonces ahí Cabildo tendrá que resolver si esta situación que se está dando y que debería cambiar amerita que nosotros sigamos en la coalición".

"A mi si me preguntan 'qué opinás tú sobre lo que debería hacer Cabildo', yo entiendo que debería dejar la coalición", dijo y agregó: "Esto es muy grave", aseveró. "Para mí es fundamental que el presidente acompañe esa decisión", dijo

El sábado pasado Díaz ordenó iniciar una investigación administrativa en torno a la fiscal de Carmelo, Natalia Charquero, por su presunta vinculación con el Partido Nacional y tras la resolución que tomó de archivar el caso del exintendente de Colonia Carlos Moreira luego de su reexamen.



A raíz de ello ayer el senador Guillermo Domenech y el diputado Lust, de Cabildo Abierto, se reunieron con el director general de Presidencia, Hebert Paguas, y le entregaron una carta dirigida al presidente Luis Lacalle Pou solicitando la remoción de Díaz.