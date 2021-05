Manini Ríos aclaró que no será el sucesor de Larrañaga: "No voy a ser ministro en este gobierno"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guido Manini Ríos, senador y líder de Cabildo Abierto, aclaró que no será el sucesor de Jorge Larrañaga en el Ministerio del Interior, quien falleció el sábado de un paro cardiorespiratorio.

El excomandante en Jefe del Ejército fue consultado sobre esta posibilidad en "Santo y seña" (Canal 4) a raíz de una noticia falsa que circuló en redes sociales indicando que sería el nuevo ministro.

"Estaba en una cena y vi la noticia falsa sobre mi designación. Junto con eso vi decenas de felicitaciones, y otros que me decían 'no aceptes'. Eso me hizo preguntarme qué estaba pasando. Indudablemente esto muestra lo fácil que es dar manija, de un lado o del otro, con fake news. Se prende un fuego y cuando se saca el fósforo, el fuego ya está prendido", explicó.



Manini Ríos remarcó que antes de que asumiera la actual coalición de gobierno, él mismo le expresó al presidente Luis Lacalle Pou que "no iba a ser ministro de su gobierno".



"Sigo en la misma posición: yo no voy a ser ministro en este gobierno", aclaró.

"Cuando planteamos el tema ministerios al formarse la coalición, pedimos justamente que no queríamos Interior ni Defensa. Queríamos el Mides, Vivienda y Salud. Eso le planteamos al gobierno a fines del año 2019, y así efectivamente se dio. El Mides ya estaba asignado, y se nos ofrecieron los otros dos", sumó.



Respecto a si está capacitado para cumplir la función que venía llevando adelante Larrañaga, indicó: "Yo no sé si estaría capacitado, pero no estoy pensando en eso. Porque no es previsible que yo ocupe ese cargo ni que se me ofrezca. No está en el horizonte, así que ni siquiera pienso en esa posibilidad".



"No soy yo el que tiene que decir si está capacitado o no. Aparte de eso, no quiero hacer historia virtual, sobre qué haría si me lo ofrecen. Directamente no me lo van a ofrecer. No está previsto, no está en el escenario", añadió.

A la espera de conocer quién estará al frente de la cartera, Javier García asumirá como ministro interino del Interior.