Manini: ni los promotores del referéndum saben “de qué están hablando cuando hablan de los 135 artículos”

El senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos apuntó este jueves contra quienes impulsan el referéndum que busca derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). "Estoy convencido que quienes están contra la LUC", dijo, "lo que en realidad promueven son votos contra el gobierno".

"Ni los mismos promotores saben bien de qué están hablando cuando hablan de los 135 artículos. Ni la gente que firmó, la inmensa mayoría, sabe bien. Acá es a favor del gobierno o contra el gobierno", dijo el senador a Mora Contenidos.



"Si se los sacara estaríamos quitando a la Policía para actuar con eficacia y eficiencia, a los empresarios medios para respetar su propiedad cuando se la quieren ocupar y destrozar; a la gente que quiere trabajar la posibilidad de trabajar", destacó el senador.

Manini apuntó además que Uruguay "se parte en mitades: una mitad propone y la otra pone palos en la rueda". "Estamos en un freno permanente, sea cual sea la mitad que está en el gobierno estamos en un freno permanente y el mundo cada vez nos deja más lejos, porque estamos frenados por nosotros mismos", lamentó.



Por el momento, resta la validación final de la Corte Electoral del cómputo final, pero desde Cabildo Abierto se ha insistido que se alcanzó la cantidad de firmas necesarias.

"La campaña que se hizo contra el tabaco no se está haciendo contra la marihuana"

Por otro lado, el líder de Cabildo Abierto se mostró crítico con el consumo recreativo de cannabis, autorizado en Uruguay desde 2013 a partir de la Ley 19.172 sobre la regulación y control del cannabis.

"En la campaña nuestra hemos mostrado nuestra oposición a fomentar esa vía de inicio a la droga que tantos jovenes recorren. No hay estadísticas claras, pero es evidente que ha aumentado notoriamente la cantidad de fumadores de marihuana en el anca de la legalización", afirmó.

"En principio, somos contrarios a la marihuana recreativa legalizada", agregó, y lanzó: "Lamentablemente la campaña que se hizo contra el tabaco no se está haciendo contra la marihuana y creemos que es lo que hay que hacer". Esto, en referencia a la campaña encabezada por el expresidente Tabaré Vázquez contra el consumo de tabaco, a partir de la ley 18.256, de 2008.

"Creemos que hay hacer fuertes campañas como se hizo con el tabaco, mostrando lo dañino que es, lo irreversible los daños que provoca el consumo de marihuana, y sobre todo en la juventud, sobre todo a determinadas edades, a la salida de la adolescencia es particularmente nocivo a nivel cerebral. Eso está comprobado científicamente", subrayó.

"Es lógico que Interior tenga el registro" de clubes cannábicos

En la entrevista, Manini Ríos indicó que Cabildo Abierto apoyará el artículo 72 de la Rendición de Cuentas, que ahora busca conocer datos de los clubes cannábicos. El texto indica que se podrán realizar inspecciones y controles regulares y que "solo la información relativa a la identidad de los titulares de los actos de registro tendrá carácter de dato sensible".

"Yo creo que es lógico que el Ministerio del Interior tenga el registro de los lugares donde se está plantando legalmente el cannabis. Eso lo vamos a apoyar", dijo este jueves Manini Ríos en diálogo con Mora Contenidos.

"Nos lo dijo a nosotros el ministro (Luis Alberto Heber) que, hoy por hoy, hacen patrullajes aéreos y ven una plantación de marihuana, y no tienen ni idea si es legal o no, si está autorizada o no", graficó.

"Lo que pide el Ministerio del Interior es (...) tener el archivo, el registro de dónde están los clubes cannábicos que están autorizados por la Secretaría General de Drogas", remarcó.

El senador indicó que se prevén cambios a la redacción original, tal como informó El País en su edición de este miércoles. "No está planteado ahora, porque se va a cambiar el artículo, los nombres de los titulares sino los lugares donde hay plantaciones de cannabis legal".

El secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío, expresó en varias oportunidades en contra de este artículo de la Rendición que busca conocer datos de los autocultivadores autorizados. "Este artículo es el mal y el mal tiene sanción quirúrgica, se extirpa", enfatizó.

"Podemos sacarlo perfectamente", había respondido días atrás el ministro Luis Alberto Heber. No obstante, se mostró dispuesto a retirar el aspecto referido a los autocultivadores, pero manifestó interés en conocer las direcciones de los clubes cannábicos.