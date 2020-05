Manifestación en contra de la ley de urgencia frente al Palacio Legislativo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El proyecto de ley de urgente consideración entró al Parlamento a finales de abril para ser discutido por los legisladores. En las afueras del Palacio Legislativo este jueves hubo una manifestación contra la iniciativa del gobierno.

Según un comunicado del sector Rumbo de izquierda del Frente Amplio, que adhirió a la convocatoria, la movilización la realizaron colectivos sociales. Asimismo, el documento dice: "Esta ley es la expresión legal del pensamiento político-económico del gobierno multicolor, generando además el debido anclaje represivo para sostener las medidas que adoptarán".

Sobre la #LUC, Rumbo declara lo siguiente. pic.twitter.com/iu4WCPwe5b — Rumbo de Izquierda (@RumboIzquierda) May 14, 2020

Martín Lema, presidente de la Cámara de Representantes, utilizó su cuenta de Twitter para señalar que con la vicepresidenta Beatriz Argimón les propusieron que una delegación se reúna "ahora" con ellos.



El encuentro sería para que "entreguen propuestas y escuchar puntos de vista". Agregó: "Con respeto y tolerancia, diálogo siempre.

En este momento se está realizando una manifestación contra la LUC frente al Palacio Legislativo. Con @beatrizargimon propusimos que una delegación se junte con nosotros ahora para que nos entreguen propuestas y escuchar puntos de vista. Con respeto y tolerancia, diálogo siempre. — Martin Lema (@MartinLemaUy) May 14, 2020

Sin embargo, según comentó Lema a El País, los impulsores de la movilización no aceptaron ser recibidos por los jerarcas. “No se entiende que encontramos la negativa, temas tan importantes como el contenido de la LUC no se hablan a los gritos”, afirmó.



De acuerdo al relato que brindó, los manifestantes dijeron que no estaban preparados para conformar una delegación que se entrevistara con la vicepresidenta y el legislador, con el fin de plantear sus reparos ante la ley. Además, consideró que la movilización “va en contra de la disposición de evitar aglomeraciones”.