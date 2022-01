Malestar en el Frente Amplio con Esteban Valenti por su alto perfil en la campaña por el “Sí”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Nos sacó de eje”, así se expresaron dentro del Partido Comunista en cuanto a la decisión de que Esteban Valenti sea el responsable de comunicación y publicidad de la campaña del “Sí”. La dirección partidaria no había sido notificada de tal definición, adoptada en el marco del comando por la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

El malestar es evidente en filas del PCU, aunque se acordó “no hacer más declaraciones” y concentrarse en la campaña. No les gustó nada el hecho de que se ponga a Valenti como responsable del área publicidad, porque entienden que “hizo mucho daño,” tanto al sector como al Frente Amplio.



Por sus “características personales”, alertan que Valenti “se fue haciendo mucho ruido del Frente Amplio y ahora vuelve como un profeta, como un salvador”. Esto, por declaraciones que ha dado en las últimas horas sobre su nuevo rol dentro del comando “rosado”.



Fuentes políticas indicaron que también molestó el hecho de que la campaña en los últimos días se centrara en la figura de Valenti, y no en los 135 artículos que se pretende derogar.

Es que la resolución de integrar a Valenti “no estaba en los planes” del PCU y generó dificultades a la interna porque no fue informada a la dirección del sector. Además, hay militantes que, según las fuentes, han pedido a la dirigencia explicar las razones de tal definición. En el mismo sentido se expresaron integrantes de comités de base.



Fuentes del PCU indicaron que, de todas formas, no era obligatorio que pasara el tema por la dirección partidaria, porque la resolución se adopta en el ámbito del comando por el “Sí”, donde están representados tanto el Frente Amplio como los sindicatos.



Sin embargo, el malestar quedó en evidencia con las declaraciones que hizo el senador comunista Óscar Andrade a Canal 10, al indicar que si fuera parte del comando, “esa decisión (de nombrar a Valenti como responsable del área publicitaria) no habría sido tomada por unanimidad”. “Los comandos muchas veces tienen que tomar decisiones sin hacer grandes consultas”, acotó. A su vez, el diputado Gerardo Núñez opinó que era un “disparate” contratar al publicista.



Por su parte, Valenti indicó que dio entrevistas esta semana pero luego se mantendrá concentrado en el armado de la campaña.



“Me tengo que dedicar a eso, esta semana di notas para ocupar un espacio para el ‘Sí’”, explicó a El País.

Más allá de la controversia que generó el asunto, el Partido Comunista resolvió en su Ejecutivo “cerrar filas” y militar rumbo al 27 de marzo, fecha del referéndum. “El que se pone la campaña al hombro es el militante, así que no podemos perder tiempo”, dijo un integrante del sector a El País.

Comando.

“Se transformó en el centro de la campaña y nadie lo trajo para eso”, dijeron fuentes del comando del “Sí” sobre la figura de Valenti.



El pasado martes, en una reunión del comando se evaluó la necesidad de salir a aclarar el papel de Valenti. En ese marco, el secretario de propaganda del Pit-Cnt, Fernando Gambera, dijo a El País que el publicista “no es el vocero” de la campaña.



“De nuestro lado lo que el secretariado resolvió es que nosotros no pusimos objeciones de que asesore en la campaña, pero de hecho no es un vocero y no es jefe de campaña. Eso para todos está claro”, indicó.

En el secretariado del Pit-Cnt, delegados del Partido Comunista dieron cuenta de que estaban molestos pero dijeron que “no iban a sacar el tema para afuera”, para no perjudicar el desarrollo de la campaña.



Fuentes de la central sindical indicaron que se resolvió por Valenti, porque había que dar un “giro” en la campaña, ya que tal como estaba planteada era muy complicado lograr resultados. De todos modos, aclararon que “el mayor perfil lo tienen que tener las organizaciones, no lo tiene que tener ni Juan, ni Pedro, ni Valenti”.