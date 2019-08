Magdalena Herrera demandará al portal Ecos y a Juan Sartori por haberes impagos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La periodista Magdalena Herrera, exdirectora del portal Ecos, realizará una demanda laboral al medio y al exprecandidato Juan Sartori (quien es el dueño) en reclamación de todos los rubros de egreso que no le fueron abonados, informó a El País la abogada Valeria Pérez Rosa.

"No se le abonó ningún rubro de egreso como despido, aguinaldo, horas extras y trabajo en descanso y feriados", expresó Pérez y agregó: "Además estamos haciendo un reclamo por despido abusivo por las circunstancias en que se dio ese despido".



La abogada expresó que Herrera fue despedida el 4 de julio y que no fue hasta un mes después que se le dio la baja en la empresa, lo que implicó que por ese periodo no pudiera presentarse al Banco de Previsión Social (BPS) para pedir su subsidio.

"Un mes después de que se había verificado el despido, alegan que ese despido había obedecido a notoria mala conducta, lo cual nunca habían alegado. O sea que fue una alegación totalmente extemporáneamente y esa misma alegación fue la que hicieron ante el BPS, por lo cual el seguro de paro tampoco le correspondió", indicó Pérez y explicó que ahora deberá presentar pruebas para demostrar que no hubo una mala conducta.



"La realidad es que no cobró ni sus rubros de egreso ni su seguro de paro", aclaró la abogada.

A raíz de esta situación primero se tuvo una instancia de conciliación en el Ministerio de Trabajo que terminó con un acto de "inútil tentativa". Agotada esta instancia se pasa a la siguiente etapa que es la demanda judicial ante el juzgado laboral, que será presentada junto con el abogado Pablo Ferrari.

Por otra parte, en la jornada de ayer miércoles Herrera tuvo una audiencia con Óscar Costa, jefe político del sector de Sartori en la que se llegó a un acuerdo para retirar la denuncia presentada en contra de la periodista.



Consultado por El País, Andrés Ojeda, abogado de Herrera, explicó que al acuerdo se llegó para evitar tener que empezar una instancia de juicio por difamación.



Con respecto a que la periodista indicó que "jamás se le instruyó expresamente perjudicar a otros actores políticos", Ojeda aclaró: "Ella jamás dijo que la instruyeron directamente perjudicar a alguien, o sea que aclaró algo que en realidad nunca dijo".



"Lo que sí dijo ella es que siente haberse sentido presionada al publicar cosas que a su entender eran tendenciosas y que buscaban perjudicar a (Luis) Lacalle Pou. Pero es una opinión personal de Magdalena de la cual ayer no se desdijo", agregó.



El abogado indicó que la aclaración de que no fue instruida directamente fue "muy menor", pero que fue en base a eso que "Costa retira la denuncia", indicó.



"Ella no se retractó, no pidió disculpas", indicó el abogado y agregó: "Ella sigue pensando todo lo que dijo".