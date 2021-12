Lima pide al gobierno una salida para el diario El Pueblo, de Salto, que anunció su cierre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Salto, Andrés Lima, pidió al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que se facilite una salida para el diario El Pueblo, que anunció su cierre previsto para el próximo domingo.

Lima participó de la reunión de la Comisión para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay y aprovechó la ocasión para darle en mano a Delgado una carta de trabajadores del diario.



“Entregamos una nota junto con los diputados de Salto y planteamos lo que están pidiendo el medio y los trabajadores: la posibilidad de un préstamo del Banco República o el cobro del subsidio al papel que está previsto para la prensa del interior, lo cual no se cobró en los dos últimos años. Se trata de un monto de entre US$ 70.000 y US$ 80.000 anuales”, explicó Lima.



El intendente de Salto dijo que se trata de 50 trabajadores, lo que genera preocupación a nivel del departamento. “Los que nos planteó Delgado es que se iba a reunir con Economía para ver si iba a haber algún camino de solución y ahí terminó el encuentro”, añadió el intendente.