Líderes políticos salteños se reunieron este jueves con Lacalle Pou por inversiones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los tres líderes políticos de Salto, el intendente frenteamplista Andrés Lima, el senador colorado Germán Coutinho y el presidente de Salto Grande, el nacionalista Carlos Albisu, estuvieron reunidos este jueves en la Torre Ejecutiva con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para presentarle los proyectos de inversión sobre logística y transporte, que varias empresas presentaron la semana pasada y que ellos acordaron que serían recibidos por todo el sistema político en su conjunto para darle "más garantías" a los inversores.

El encuentro duró poco más de media hora en el piso 11 del edificio de la Presidencia con el primer mandatario y tras el encuentro los dirigentes políticos salteños, que fueron contrincantes en las últimas elecciones departamentales del año 2020, hablaron con El País.

Albisu dijo que el encuentro "tuvo un nivel de oportunidades muy bueno para el departamento salteño, ya que el presidente de la República, contempló que hay madurez política de juntarnos todos para poder sacar a Salto adelante y trabajar en conjunto. Le contamos que al concretarse estas inversiones que son millonarias y consisten en un puerto de barcazas, un puerto seco y hub logístico, se va a cambiar el desarrollo económico del departamento. algo que además creará empleo y oportunidades y él estuvo de acuerdo".

Por otro lado, el senador del Partido Colorado y exintendente de Salto, Germán Coutinho, expresó a El País que "la inversión es millonaria, y estas oportunidades no están a la vuelta de la esquina, nosotros primero hicimos un trabajo político para estar todos juntos, no solo quienes integramos la coalición multicolor donde estamos todos representados, sino también el Frente Amplio que gobierna el departamento. Entonces esta postura de solidez política, nos ayuda a todos a mirar hacia adelante y concretar proyectos que apuntan a levantar a Salto pero sobre todo a mejorar la calidad de vida de la población del departamento que debe ser nuestro cometido".



Al tiempo que el intendente de Salto, Andrés Lima, señaló que estas inversiones "van a llegar para quedarse y fortalecer" al departamento que gobierna. Lima llegó junto a los dos máximos representantes de los partidos Nacional y Colorado en Salto, Carlos Albisu y German Coutinho, señalando que esta instancia "dejó muy en claro que si no somos capaces de juntarnos entre uruguayos para sacar adelante al departamento y al país, las cosas no salen".



Sostuvo que desde la comuna salteña ven al gobierno nacional como un "aliado" para "muchas de las políticas públicas que deben desarrollarse y así venimos trabajando con la Torre Ejecutiva y con los ministerios desde que empezamos esta administración", que es su segunda gestión al frente de la Intendencia de Salto.



Los líderes se volverán a ver las caras el domingo 14 de noviembre ya que el presidente Lacalle Pou visitará Salto para participar del primer torneo nacional de Fútbol Inclusivo organizado por Sportivo Rodó de la ciudad litoraleña y del que participarán equipos de Montevideo, Canelones y Colonia.