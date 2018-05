Licitación de vías: consorcio pide no postergar apertura de sobres

El consorcio integrado por la empresas uruguayas Saceem y Berkes, la española Sacyr y la francesa NGE ratificó que se presentará a la licitación que se abrirá mañana a las 11 para las obras de adecuación de las vías férreas entre Paso de los Toros y Montevideo que demanda UPM para encarar la construcción de su segunda planta de celulosa en Durazno. El gobierno apuesta firmemente a estas obras, que fueron requeridas por UPM para encarar su megainversión .

Hasta hace unos días se esperaba que se presentaran tres ofertas pero un consorcio integrado por cuatro empresas chinas habría desistido de comparecer, debido a que había aspectos del llamado que no le resultaban convincentes, informó ayer El País. Las empresas chinas pretendían una nueva prórroga, según supo El País. El vicepresidente Comercial y de Operaciones de Saceem, Alejandro Ruibal, dijo a El País que sería "bastante injusto" un cambio de fecha "para los que arrancamos antes y estamos haciendo una oferta seria". "Me sorprendería mucho que pase eso por la seriedad que tiene que transmitir Uruguay. No es serio cambiar la fecha cuando hay al menos una oferta y capaz que una más", agregó. "Nosotros nos presentamos. Estamos trabajando hace muchos meses. Es importante que haya una pata local fuerte. Queremos trabajar y cuando hay proyectos grandes tenemos que estar adentro. No somos especuladores nosotros", agregó el empresario. La apertura de las ofertas ya se postergó en una oportunidad.

Ruibal señaló que "es un proyecto muy grande que tiene una serie de riesgos" por lo que se consideró necesario incorporar socios extranjeros. NGE es un consorcio de empresas constructoras con experiencia ferroviaria y Sacyr está presente en Uruguay ya como socia de Saceem en obras viales.

Las empresas chinas se habrían desinteresado porque tenían dudas sobre el retorno del proyecto y habían planteado que se emitiera una especie de garantía a través de un bono, algo que fue descartado por el ministro de Economía, Danilo Astori.

Este aspecto, dijo Ruibal, no le inquieta a su consorcio. "Tenemos 67 años trabajando en Uruguay y 1.600 contratos ejecutados. El hecho de que esté involucrado el Ministerio de Transporte nos da suficiente garantía", señaló. Ruibal consideró que el plazo de 36 meses previsto para que se realicen las obras es "apretado pero cumplible y por eso hicimos un grupo, para contar con los recursos necesarios". El gobierno quiere que el estudio de las ofertas, la adjudicación de las obras, la firma de un contrato y el comienzo de los trabajos puedan concretarse antes de que termine 2018.

Obra clave.

Las obras suponen la puesta a punto de 273 kilómetros para que los trenes puedan ir de Paso de los Toros (en cuyas inmediaciones estaría la nueva planta) al puerto montevideano en no más de 6 horas. Hoy ese trayecto insume más de 10 horas. Las vías remozadas deben tener la capacidad de transportar trenes que lleguen a 100 kilómetros por hora. La inversión total se calcula en unos US$800 millones.

El proyecto será licitado bajo la modalidad de Participación Público Privada (PPP) y la retribución económica que se le ofrece a las constructoras que encaren la obra se dará a través del denominado "pago por disponibilidad". Si bien el gobierno sostiene que las obras en las vías se harán "con o sin UPM" lo cierto es que fue el interés de la empresa finlandesa en construir una nueva megaplanta de celulosa fue lo que puso prisa a los esfuerzos de rehabilitación de las vías férreas en el centro del país.

Saceem presentó una iniciativa independiente pero vinculada a las obras vinculadas con UPM, para la que hay ya un llamado en curso, para construir un viaducto en la zona portuaria, una obra de unos 2 kilómetros de largo, que quitaría el tráfico más liviano de la rambla portuaria por la que transitarían básicamente camiones. El viaducto iría aproximadamente de la central Batlle y la Estación Artigas de AFE. Su costo será de por lo menos US$140 millones.

La empresa está construyendo la línea de alta tensión entre Melo y Tacuarembó, está realizando obras portuarias en Punta del Este y La Paloma, está terminando la construcción de una central de ciclo combinado para UTE como contratista de Hyundai y está ampliando el muelle "C" del puerto de Montevideo además de varios puentes en todo el país. La empresa trabajan también en Paraguay y Perú donde está construyendo dos villas para albergar los atletas que participarán de los Juegos Panamericanos 2019. La empresa fue fundada en 1951 y sus accionistas son locales.

La empresa NGE tenía en 2016 9.500 empleados y además de en Francia ha realizado trabajos en el Reino Unido y construyó la línea 1 del metro de la ciudad de Panamá. Por su parte, Sacyr es una empresa con sede en Madrid y presencia en una treintena de países. Actualmente controla el 8,34% de las acciones de la petrolera española Repsol. Por último, Berkes es una firma uruguaya fundada en 1939 que, con una socia canadiense, elaboró el proyecto "llave en mano" de la planta de celulosa de Montes del Plata, en Colonia.

PADRONES Expropiaciones. En paralelo, avanzan las expropiaciones en los departamentos de Montevideo, Canelones, Florida y Durazno para que se puedan encarar las obras, Hay 225 padrones que tendrán que ser expropiados. La expropiación de 180 de ellos ya fue aprobada y en el 90% de estos casos ya se llegó a acuerdo con los propietarios, según supo El País. En esta semana cuadrillas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizarán demoliciones en varios lugares ya determinados.



Habrá que realojar familias ubicadas en asentamientos ubicados muy cerca de la Estación Central y de las vías para las cuales se estudian soluciones de reasentamiento por parte de los ministerios de Desarrollo Social y de Vivienda.