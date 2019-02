Licandro: “Hay que volver a eliminar los Consejos de Salarios”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El tema es de gran sensibilidad en la campaña electoral. Desde el Frente Amplio aseguran que si pierden el gobierno y vuelven blancos y colorados a gobernar, el nuevo presidente eliminará el sistema de negociación salarial que ellos reincorporaron en el 2006.

Para el líder del Partido Nacional, eso es alimentar “cucos” viejos y él aseguró en varias oportunidades que no lo hará. Sí está dispuesto a corregir el sistema de Consejos de Salarios para modernizarlos sostiene.



Pero hoy en la mañana, el ex subsecretario de Economía del gobierno de Luis Alberto Lacalle de Herrera, el economista Gustavo Licandro, Director del Estudio Licandro-Díaz dijo en un desayuno organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) que es tiempo de “volver a eliminar el funcionamiento de los consejos de salarios”.



Licando no integra hoy los cuadros técnicos de Lacalle Pou pero sí ha participado en algunas de sus actividades. Una de ellas fue el acto en la Paloma, Rocha a fines de enero.



“Los consejos de salarios son los enemigos de los desempleados, solo son queridos por los negociadores y por los sindicalistas pero en definitiva los consejos de salarios para aquella persona que perdió su trabajo le pone una barrera tan alta que no logra recomponer su vida laboral”, dijo y como segunda medida propuso eliminar el salario mínimo.



Al ser consultado por los medios de comunicación Licando opinó que los salarios los debe regular el mercado.

Sus declaraciones sorprendieron a gran parte del auditorio; en su mayoría empresarial. En conversaciones informales varios actores, y algunos sindicalistas comentaron que los planteos de Licandro son “demasiado jugados” para tiempos electorales donde se lo va a asociar al líder blanco Lacalle Pou.



“Cosas de estas fueron las que lo hicieron perder a Lacalle padre en el 2009”, le dijo un empresario a un economista en un dialogo que presenció El País.



El periodista Alfonso Lesa consultó al politólogo Eduardo Botinelli —que era otro de los expositores— sobre si es posible una reforma laboral como la que propone Licandro. El experto dijo que los costos políticos serian demasiado grandes para el candidato que la proponga.