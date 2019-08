La ley trans está en juego: hoy se decide convocatoria a referéndum

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde las 8 de la mañana se llevará adelante la consulta para decidir si se habilita un referéndum sobre la ley integral para personas trans, sancionada por el Parlamento en octubre de 2018.

En todo el país hoy estarán abiertos unos 3.000 circuitos (cada uno con 800 inscriptos) y quien quiera podrá votar con la credencial cívica en el lugar asignado según el padrón. El horario de votación cierra a las 19.30, aunque -como es habitual en todas las elecciones- los circuitos pueden permanecer abiertos hasta una hora más si hay gente adentro.



Se llegó a este prerreferéndum tras una campaña de recolección de firmas encabezada por el dirigente del Partido Nacional Carlos Iafigliola, quien promueve que se derogue la ley.



El camino que siguió Iafigliola fue juntar unas 70.000 firmas, más del 2% de los habilitados para votar, y así activó el prerreferéndum.



Si hoy los adherentes alcanzan el 25% de los inscriptos para votar (o sea, unas 670.000 personas), quedará habilitado el referéndum. En ese caso, la Corte Electoral anunció que esa instancia no se desarrollará el día de las elecciones nacionales de octubre, ni del posible balotaje de noviembre, sino en una fecha posterior que se informará en su momento.



¿Deben votar los que están a favor de la ley? No, solo votan quienes quieran adherir a la posibilidad de un referéndum para decidir sobre la derogación. En los circuitos habrá una sola hoja con esta leyenda: “Interpongo el recurso de referéndum contra la ley 19.684 del 26 de octubre de 2019”. El que no adhiere simplemente no debe concurrir a votar, por lo que el voto en blanco no tiene sentido en esta instancia.



Este domingo las empresas públicas y privadas deberán conceder a sus empleados un término no menor a dos horas para que concurran a votar, si lo quieren hacer.

Costos.

La Corte Electoral aún no tiene estimado el costo de esta jornada, ya que se maneja con los créditos ya votados para el proceso electoral.



“Esos créditos están siendo incrementados en la medida de las necesidades de ese acto”, dijo días atrás a El País el vicepresidente Wilfredo Penco. “Estamos aprovechando créditos y materiales que luego habrá que reponer. Tras el acto haremos un repaso de las cuentas”, explicó. Lo que sí se sabe es que si esta instancia se hubiera hecho fuera de este período electoral, costaría unos 20 millones de pesos. “¿Cuánto menos costará? No lo sabemos”, admitió Penco. Eso dependerá del uso de materiales y también de la cantidad de comparecientes.



Los funcionarios y ministros de la Corte Electoral creen que la cifra final de adherentes estará lejos del 25% requerido. El antecedente más cercano fue el prerreferéndum por el aborto en junio de 2013, que alcanzó apenas 8,92% de los habilitados para votar y fracasó.



El candidato de Cabildo Abierto, el excomandante Guido Manini Ríos, es el único de los presidenciables que confirmó que hoy irá a votar para habilitar el referéndum.



Pero es Iafigliola el principal referente político -y casi el único- que ha hecho campaña decidida contra la ley. Además, el dirigente ha dicho que el Partido Nacional no lo acompañó y lo “dejó solo” en esta instancia. No obstante, los diputados nacionalistas Álvaro Dastugue y Rodrigo Goñi también apoyan la consulta y votarán para que haya referéndum.



“No hubo ninguna estructura política, religiosa o social detrás nuestro; nadie se la jugó”, afirmó Iafigliola.

¿Se pide el permiso de los padres? Uno de los artículos más cuestionados por los detractores de la ley es el 21, que establece que “toda persona trans tiene derecho a una atención integral para adecuar su cuerpo a su identidad de género, que comprenda como mínimo todos los programas y prestaciones que se determinen” de acuerdo al Sistema Nacional Integrado de Salud. También dice que para que los menores accedan a “intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles con el fin de adecuar su cuerpo a su identidad de género, la autorización de los representantes legales será de precepto”.



El dirigente nacionalista Carlos Iafigliola entiende que esta ley “vulnera a los más indefensos de la sociedad, que son los niños”. Y que le da marco legal “a la posibilidad de que menores puedan llevar adelante procesos de hormonización para cambiar de sexo sin consentimiento de los padres”. En cambio, desde los colectivos trans se afirma que los niños no acceden a tratamiento hormonales, ya que “no tienen un desarrollo biológico que manifieste caracteres sexuales secundarios”, dijo Delfina Martínez, impulsora de la campaña a favor de la ley.

Cine, fútbol y veda alcohólica

En esta jornada no puede haber espectáculos públicos en locales abiertos o cerrados hasta las 19.30. Eso incluye espectáculos deportivos (no hay fecha del fútbol uruguayo, por ejemplo), cines ni teatros. Rigen todas las “garantías electorales” contenidas en la ley de Elecciones del año 1925. Así, la veda alcohólica continúa hasta las 20.30 horas.