Ley de cuidados paliativos avanza en el Parlamento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Después de más de un año de discusión, ayer la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de cuidados paliativos y está previsto que este pase al plenario en las próximas semanas.

El proyecto fue originalmente presentado por la Sociedad de Cuidados Paliativos y luego fue reducido por legisladores del Frente Amplio que decidieron excluir “cosas demasiado obvias”, según dijo a El País el diputado Luis Gallo.



Los cambios introducidos por el Frente Amplio molestaron a representantes del Partido Nacional, especialmente al diputado Rodrigo Goñi, quien opinó que el proyecto que se aprobó ayer “es cruel porque restringe el alcance del servicio”, según dijo a El País.



Goñi no forma parte de la comisión que trató el proyecto, pero igual ha asistido y participado de la discusión. No obstante, ayer no se presentó, pues sostuvo que no tenía expectativas ya de que se introdujeran cambios. “Intenté hasta último momento buscar una alternativa, pero no se pudo”, señaló.

El proyecto de ley “no introduce grandes novedades” con respecto a la normativa vigente y al funcionamiento de los cuidados paliativos en Uruguay, según explicó Gallo. “Lo que se hace hoy está en decretos, normas y leyes, pero se entendió que antes de votar el proyecto de eutanasia era bueno universalizar los derechos de los pacientes en cuidados paliativos para reforzar la obligatoriedad a mutualistas de hacer esto, pero los procedimientos no se modifican en nada”, sostuvo.



Según Goñi, el proyecto de ley modificado por el FA “condena al sufrimiento a miles de uruguayos”, porque una de las cosas que se sacó fue un capítulo sobre el final de la vida y, según el diputado, “al dejar sufriendo a una persona, esta va a tener el deseo de la muerte si el día de mañana existiera la eutanasia en Uruguay”.



Consultado al respecto, Gallo dijo que ese capítulo “pretendía prohibir la eutanasia sabiendo que hay un proyecto de ley que se va a discutir después de este” sobre ese tema. “No podemos aprobar algo que dice de forma implícita que se va a reducir la posibilidad de que un paciente diga que en ciertas condiciones no quiere vivir más”, sostuvo el diputado frenteamplista. Además, Gallo agregó que “es un disparate” decir que se “está condenando a sufrir a los pacientes”.

Aún no hay una fecha para que la Comisión de Salud de Diputados estudie el proyecto de ley de eutanasia, pero los legisladores del Partido Colorado y el Frente Amplio trabajan actualmente en un borrador en conjunto que será presentado al resto de la comisión. En este sentido, dijo que “hay posición unánime” entre todos legisladores del FA a favor de la eutanasia. “Interpretamos que estos temas no son de bancada y acá hay libertad de acción porque corta transversalmente a todos, no es una decisión política que el partido apoye, pero es cierto que los 42 legisladores de forma informal dijeron que votarán a favor”, explicó Gallo.



Dentro de la coalición las posiciones están más divididas y aunque el proyecto originalmente fue presentado por el senador colorado Ope Pasquet, buena parte del Partido Nacional se opone a la legislación.