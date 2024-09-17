Lema denuncia con video "lugar de acopio" de basura en la zona del faro de Punta Carretas y emplaza a la IMM

Redacción El País

El diputado Martín Lema, el principal nombre que manejan los blancos como uno de los futuros candidatos a intendente por la Coalición Republicana, denunció en las últimas horas a la Intendencia de Montevideo (IMM) por haber generado un "lugar de acopio" de basura en la zona del faro de Punta Carretas.

Para respaldar la denuncia pública, el dirigente nacionalista divulgó un video, grabado desde un dron, en donde se ve cómo desde un motocarro se tiran residuos en uno de los cuatro contenedores a cielo abiertos dispuestos para recibir basura, puestos exactamente en el predio de la planta de pre-tratamiento de aguas de Punta Carretas.

"Este sitio improvisado, lejos de cumplir con los estándares necesarios para la gestión de residuos, está expuesto a condiciones que favorecen la contaminación del entorno", afirmó Lema en un escrito que elevó desde el Parlamento a la IMM.

"Constatamos que los motocarros encargados de recoger los desbordes de los contenedores, muebles, podas, cartones y electrodomésticos —agrega en el texto— no transportan su carga directamente al Sitio de DFR - Felipe Cardoso. En lugar de ello, la depositan en receptáculos que se encuentran a la intemperie, carecen de resguardo en su parte superior, cuentan con una puerta batiente (lo que no garantiza hermetismo) y son vaciados al llegar a su capacidad máxima, lo que implica una acumulación de días o semanas violando la normativa vigente".

De acuerdo a la información recabada por Lema y su equipo, esto viene ocurriendo desde hace al menos dos años, y representa una amenaza para la calidad del agua y el suelo en la zona costera".

Por eso, ante de pedir que se tomen medidas de "manera urgente", el diputado dijo también que le resulta "alarmante" que la comuna capitalina "le dé la espalda a las mínimas garantías que se deben prever a la hora de manejar y almacenar residuos como la disposición de un piso pavimentado que evite el ingreso de agua de lluvia potencialmente contaminada al suelo, evitar la exposición a la lluvia entre otros".

Para Lema, "esta situación deja en evidencia el desbalance injusto y desproporcional que ejerce la IMM en la fiscalización del tratamiento de residuos a pequeños y medianos comerciantes, que de no cumplir la normativa a rajatabla son severamente sancionados, mientras se incumple de forma flagrante la normativa que fiscaliza sobre terceros para promover un 'Montevideo más verde'".